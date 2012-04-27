Profilbasert program

Jon Øivind Ness
Jon Øivind Ness er første komponist som blir profilert av Oslo-Filharmoniens sesongprogram.

Oslo-Filharmonien har lansert sesongprogrammet for 2012-13

For første gang vil programmet ha en utvalgt komponistprofil, hvor målet er å gjøre publikummet bedre kjent med vår tids norske musikk. Først ut er samtidskomponist Jon Øivind Ness.

— Det er såklart et stort privilegium å bli valgt som profilfokus for denne sesongen, forteller Ness.

Også én instrumentalist

Fire av Ness` verker skal fremføres i løpet av sesongen, samt at hans kammermusikk skal være tema for en egen konsert.

I tillegg til komponistprofilen, retter Oslo-Filharmonien også søkelyset på èn spesiell instrumentalsolist. Truls Mørk er denne sesongens solistprofil og i samarbeid med orkesteret skal han opptre med tre symfoniske produksjoner.

Les også: Ballade på Kulturhusturné

Sjefsdirigentens siste sesong

Under pressesamlingen onsdag 25.04 fremhevet adm. direktør Odd S. Gullberg at Jukka-Pekka Sarastes lederskap har vært en viktig epoke i orkesterets kunstneriske utvikling og at han har forsynt publikum med en rekke enestående opplevelser og har ytterligere hevet orkesterets internasjonale anseelse.

Dette blir Serastes siste sesong som sjefsdirigent for Oslo Filharmoniske Orkester og fra høsten 2013 vil russiske Vasily Petrenko ta over.

Mindre krevende klassisk

Nytt for sesongens program er også den nye konsertserien, Kort og Klassisk. Målsettingen for denne nysatsningen er å tilby klassisk musikk til de publikummerne som gjerne synes det er for tidkrevende med vanlig symfonikonserter.

— Programmet er i stor grad kjent og «klassisk», solistene danner en parade av toppnavn, og blant dirigentene er både Jukka-Pekka Seraste og Vasily Petrenko, kommer det frem av programmet.

GenreKunstmusikkGenreKunstmusikkKlassiskGenreKunstmusikkSamtidsmusikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Odd Gullberg og Eirik Birkeland

Vil samarbeide om kunstnerisk fornyelse

Denne uken inngikk Norges musikkhøgskole og Oslo-Filharmonien en avtale om å utveksle kompetanse bredere enn før. – Vi vil gjerne...

Flere saker

Skjermbilde 2017 06 19 kl. 17.28.11

Frelsesarmeen utlyser komponistkonkurranse

Kompisisjonene skal brukes som fanfare, og til åpnings- og avslutningsseremonien til VM i gatefotball som går av stabelen i slutten...

Arnfinn Stendahl Rokne

Rockheim Hall of Fame finner veien videre

– I 2023 har vi gjort endringer og bygd en skikkelig grunnmur for utvikling av Rockheim og Rockheim Hall of...

Mats Eilertsen, Lars Greve, Vilde og Inga, og Maja S. K. Ratkje spiller hver sin konsert med det spesielle husbandet på den nye festivalen.

Inviterer andre artister de ser opp til, spiller med hver og en på ny festival

Fem gjesteartister, ett husband, ingen øving.