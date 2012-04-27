Profilbasert program

Jon Øivind Ness er første komponist som blir profilert av Oslo-Filharmoniens sesongprogram.

Oslo-Filharmonien har lansert sesongprogrammet for 2012-13

For første gang vil programmet ha en utvalgt komponistprofil, hvor målet er å gjøre publikummet bedre kjent med vår tids norske musikk. Først ut er samtidskomponist Jon Øivind Ness.

— Det er såklart et stort privilegium å bli valgt som profilfokus for denne sesongen, forteller Ness.

Også én instrumentalist

Fire av Ness` verker skal fremføres i løpet av sesongen, samt at hans kammermusikk skal være tema for en egen konsert.

I tillegg til komponistprofilen, retter Oslo-Filharmonien også søkelyset på èn spesiell instrumentalsolist. Truls Mørk er denne sesongens solistprofil og i samarbeid med orkesteret skal han opptre med tre symfoniske produksjoner.

Sjefsdirigentens siste sesong

Under pressesamlingen onsdag 25.04 fremhevet adm. direktør Odd S. Gullberg at Jukka-Pekka Sarastes lederskap har vært en viktig epoke i orkesterets kunstneriske utvikling og at han har forsynt publikum med en rekke enestående opplevelser og har ytterligere hevet orkesterets internasjonale anseelse.

Dette blir Serastes siste sesong som sjefsdirigent for Oslo Filharmoniske Orkester og fra høsten 2013 vil russiske Vasily Petrenko ta over.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Mindre krevende klassisk

Nytt for sesongens program er også den nye konsertserien, Kort og Klassisk. Målsettingen for denne nysatsningen er å tilby klassisk musikk til de publikummerne som gjerne synes det er for tidkrevende med vanlig symfonikonserter.

— Programmet er i stor grad kjent og «klassisk», solistene danner en parade av toppnavn, og blant dirigentene er både Jukka-Pekka Seraste og Vasily Petrenko, kommer det frem av programmet.