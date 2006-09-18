Prestisjepris til Verdensteateret

– En Oscar i vår genre, jubler Lisbeth Bodd, en av lederne i Verdensteateret. Søndag mottok de Bessie-prisen i New York for sitt stykke ”Konsert for Grønland”. Det er et verk der billedkunst, lyd, video, installasjon, tekst og teater går sammen i en helhetlig komposisjon. – Vi er opptatt av bruken av lyd, også når vi gjør det visuelle sier Bodd, som også kaller stykket en hommage til tidlig elektronisk musikk.

Av Bjørn Hammershaug

Det Oslo-baserte teaterkompaniet Verdensteateret mottok søndag 17. september New York Dance and Performance Awards, bedre kjent som Bessie-prisen for sin oppsetning ”Konsert for Grønland”. Det er første gang et nordisk ensemble mottar denne anerkjente prisen. De mottok prisen i kategorien Performance Installation and New Media.

— Dette var både oppmuntrende og utrolig morsomt, jubler mangårig medlem Lisbeth Bodd på telefonen. – Bessie-prisen er en Oscar i vår genre. Man blir jo nesten litt redd av det hele, ler hun, og viser til at prisen tidligere har blitt tildelt størrelser som John Cage og Robert Wilson.

Hun kan fortelle at de allerede har merket økt interesse for Verdensteateret.

– Jeg kom akkurat fra et intervju med Kulturbeitet som også ble overrasket over at vi faktisk har holdt på i 20 år.

Rusten mekanikk og ny teknologi

Truppen ledes av Lisbeth Bodd og Asle Nilsen, og består av selvstendige kunstnere fra forskjellige kunstgrener som lager scenekunst og andre kunstrelaterte prosjekter. De har bemerket seg sterkt innen nyere scenekunst i Norge og internasjonalt gjennom sitt lange virke. Arbeidene er intermediale og tverrkunstneriske, og vises i forskjellige kontekster fra kunstgallerier til samtidsmusikk-festivaler.

Verdensteatret og ”Konsert for Grønland” ble presentert for publikum i New York i desember 2006 i forbindelse med N Ø5: Norway in New York, et program som ble presentert av Nettverk for Scenekunst i samarbeid med Hundreårsmarkeringen.

Hva er egentlig ”Konsert for Grønland”?

— Det er en konsert som forteller mange historier i ulike tider og tempoer. Vi dro til Grønland på research, og tok blant annet opp lyder derfra. Alt ble kanskje ikke benyttet, men litt etter litt kommer det inn og blir en del av det ferdige stykket.

Den audiovisuelle komposisjonen lar oss møte rusten mekanikk og ny teknologi på vrangsiden av et ”videoskyggeteater» på Grønland. Et verk der billedkunst, lyd, video, installasjon, tekst og teater går sammen i en helhetlig komposisjon.

Hommage til tidlig elektronisk musikk

— Lyd er ekstremt viktig for oss, sier Bodd: – ”Konsert for Grønland” er en audivisuell komposisjon, der vi hele tiden tenker musikk/lyd på vår egen måte. Vi er opptatt av bruken av lyd, også når vi gjør det visuelle.

Bodd kan fortelle at musikken blir til gjennom ulike prosesseringer, tatt opp live, og den er både basert på datamskiner og musique concrete. Stemmene blir også prosessert live og talen blir som et eget musikalsk språk, forklarer Bodd.

— Stykket kan også sees som en hommage til tidlig elektronisk musikk, f.eks Steve Reich. Det er veldig mye gøy tidlig elektronisk musikk. Vi mikser alt og gir det vårt uttrykkk, og er vel nesten litt frekke som tillater å kalle det en konsert.

Den 23. september drar Verdensteateret til Østerrike. Der skal de fremføre både ”Konsert for Grønland” og deres nye oppsetning ”Fortellerorkesteret”. Sistnevnte er en elektro-mekanisk installasjon.

Senere i høst går turen til Belgia og Ungarn. ”Fortellerorkesteret” blir satt opp her hjemme på Kunstnernes hus i Oslo. Det skjer i oktober 2007.

Kunstnere som er og har vært involvert i Konsert for Grønland:

Lisbeth J. Bodd, Asle Nilsen, Håkon Lindbäck, Piotr Pajchel, Ali Djabbary, Per Flink Basse, Corinne Campos, Øyvind B. Lyse, Bergmund W. Skaslien, Erik Balke, Lars Øyno, Morten Pettersen, Petter Steen, Trond Lossius, Ulf Knudsen, Christian Blom og Kenneth Langaås

Forestillingen er co-produsert av Black Box Teater, der den hadde premiére 5. mars 2004.

