PNEK under Ultimafestivalen

PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst – samarbeider om to lydinstallasjoner under Ultimafestivalen i år: «Lydmur» av Maia Urstad, og «Freq_out», produsert av Jana Winderen/Atelier Nord. Installasjonene kan oppleves i Stenersenmuseet fra 7. – 17. oktober, og på Henie Onstad kunstsenter i perioden 9. – 17. oktober. En konsertversjon av «Freq_out»-prosjektet blir dessuten å høre på Blå i kveld, med ikke mindre enn tretten laptop-musikere i lokalet.

Onsdag 7. oktober går startskuddet for Ultimafestivalen, og kl. 19.30 i Stenersenmuseet er det åpning av LYDMUR – en installasjon bestående av rundt 120 CD-/ kassettradioer. Muren er flere meter lang, og presenterer en unik samling av ghettoblastere fra 80-tallet og fram til i dag. Kunstner Maia Urstad befinner seg nå i kjelleren på Stenersenmuseet, og legger siste hånd på LYDMUR-komposisjonen som består av bearbeidet lyder hentet fra eteren; radiobølger, morsesignaler, satellittradio osv.. LYDMUR er et godt eksempel på den nye bølgen «lydkunst», der billedkunst og lyd integreres i felles uttrykk.

I LYDMUR er det rester av historiske byggverk – ruiner – som er modell for installasjonen. Gamle vegger i stein forteller om en tid da disse hadde en reell funksjon. I dag er de rester av byggverk, og oppsøkes av turister i hopetall som søker å forstå deler av sin egen historie. Men hva med ruinene i vår samtid? I LYDMUR er CD/ kassettradioer fundamentet i byggemateriale, der teknologien og elektronikken benyttes som «steiner». Bærbare, batteridrevne kassettradioer er byggemateriale, med den felles estetikk og referanse disse har. En blanding av nye og gamle «byggesteiner» tas i bruk, fra transistorradioer til CD/kassettradioer. . De forskjellige typer spillere organiseres i kategorier / grupper, og plasseres i «ruinen» etter utseende og funksjon.

— Jeg ser etter forbindelseslinjer, og fabulerer rundt denne sammenstillingen, forteller Maia Urstad. – De første vanlige radiosendingene begynte på 1920-tallet. Morsealfabetet, oppfunnet i 1838, var selve nøkkelen i radio-kommunikasjonen i mange år. I 2002 eksisterer det ikke lenger som offentlig kommunikasjonsmiddel. Kassettradioene er unge av alder, men de er utdatert, man finner dem på gjenbruksstasjonene. Den teknologiske utvikling gir oss hele tiden nye lagringsmetoder, der hvert nytt medium oftest krever sin egen «leser». Disse blir i neste omgang utdatert når nye kommer på markedet. Er disse ruinene raskt forgjengelige, og anses de som historisk materiale eller skrot? Vil restene av vår teknologi være forståelig om hundrer av år, eller er våre teknologiske rester det som først trer fram i dagen når senere slekter skal forske på fortiden? Hva viskes ut under utviklingen?

LYDMUR bygger videre på tidligere arbeid som STASJONER, en lydinstallasjon der visuell inspirasjon er hentet fra den romanske bue. LYDMUR er tidligere vist under Borealisfestivalen 2004, og sendes videre til Electrohype biennalen i Malmö Kunsthall i november.

Maia Urstad er lydkunstner og arbeider i krysningsfeltet mellom auditiv og visuell kunst. Hun har i mange år samarbeidet med andre kunstnere om konsertfremføringer og audiovisuelle uttrykk i ulike offentlige rom. Hun er utdannet ved Høyskolen for Kunsthåndverk og Design, Bergen. Arbeidet i flere år med visuelle uttrykk, og har de siste 15 årene jobbet med lyd i diverse tverrkunstneriske prosjekter, installasjoner, teaterforestillinger, film, performance, etc.

Siste års arbeider har i hovedsak dreiet seg om lydinstallasjoner utendørs og innendørs, med CD/kassettradioer som auditivt og visuelt objekt og konstruksjonsmateriale i prosjektene.

Maia Urstad driver også Maur Prosjekter, som initierer og gjennomfører lydrelaterte, tverrkunstneriske samarbeidsprosjekt. Utviklingen av LYDMUR er gjort i samarbeid med BEK g elektroingeniør Øystein Ask.Støttet av Bergen Kommune, Norsk kulturråd og PNEK.

«FREQ_OUT [0- Hz]» er en lydinstallasjon med 13 internasjonale kunstnere – og består av like mange individuelle arbeider, presentert som ett felles lydarbeid under utstillingsperioden. De individuelle arbeidene blir laget på stedet, av ulike kunstnere med bakgrunn fra både billedkunst- og musikkfeltet. Kunstnerne tildeles hvert sitt frekvensområder og utarbeider derfra et unikt lydarbeide innenfor sin gitte frekvens. Prosjektet utforsker kompleksiteten av frekvensene og deres interaksjon i rommet. Den endelige lydinstallasjonen avslører ikke bare de iboende egenskapene i frekvensområdene, men også konkret hvordan lyd møter rom. Resultatet blir et livlig og tilgjengelig lyd-fyllt rom, som både kan tilnærmes som en tradisjonell installasjon, eller som en «theme park» av lyd,

I tillegg til installasjonen som vises ved Henie Onstad Kunstsenter frem til 17. oktober, blir det konsert på Blå den 6. oktober kl. 21, med BJNilsen, Jacob Kierkegaard og FREQ_OUT orchestra under ledelse av den svenske musikeren og komponisten C M Hausswolff. Produsent er Jana Winderen for Atelier Nord, med NOTAM som co-produsent. Merdvirkende er Jim G. Thirlwell (US), Petteri Nisunen (FI), Tommi Grönlund (FI), Kent Tankred (SE), BJNilsen (SE), Jacob Kirkegaard (DK), Brandon LaBelle (US), Maia Urstad (NO), Finnbogi Pétursson (IS), Franz Pomassl (AT), PerMagnus Lindborg (SE), Jana Winderen (NO) og Mike Harding (UK).

Tirsdag 5. oktober kl. 19:00 presenterer Hausswolff, Brandom LaBelle og PerMagnus Lindborg egne arbeider på Atelier Nord, Lakkegt. 55D.