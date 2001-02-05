Paizo-kvartetten spiller Ness

Den danske Paizo-kvartetten – som ble vinner av Trondheim International Chamber Music Competition 2000 – starter sin turné med Rikskonsertene 7. februar 2001. De skal blant annet fremføre musikk av Jon Øivind Ness.

Publikumsyndlingene fra kammermusikkonkurransen i Trondheim i september er nå klare for turné med Rikskonsertene. Kvartetten overbeviste både jury og tilhørere med sitt gnistrende samspill, og vant både førsteprisen og publikumsprisen i finalen, i hard konkurranse med fem andre kvartetter.

Paizo-kvartetten består av fire unge kvinner: Anna Zelianodjevo (21) – opprinnelig fra Moskva, danske Kirstine Futtrup (20), Magda Stevensson (22) – opprinnelig svensk, og Kaja Aadne (20) som har norske foreldre. De har spilt sammen siden 1998.

Paizo betyr lekende, strykende på gresk. De fire har gitt konserter rundt om i Danmark og har også vunnet en pris i Dansk Radio P2s kammermusikkonkurranse. Mye tyder på at de nå står foran en internasjonal karriere.

På rikskonsertturnéen vil de åpne med «Charm» av den unge, norske komponisten Jon Øivind Ness. «Charm» ble nominert til Nordisk Råds Musikkpris i 2000, og Paizo-kvartetten høstet stor anerkjennelse for sin framføring av dette stykket. Det gjorde de også for sin elektriske framføring av Bartoks strykekvartett nr. 2, opus 17. Som kronen på verket framfører de til slutt en av Beethovens siste strykekvartetter, den store ciss-moll-kvartetten, opus 131.

Turnéplan:

Onsdag 7. februar: Telesalen, Tønsberg

Torsdag 8. februar: Ibsenhuset, Skien

Fredag 9. februar: Notodden Menighetshus

Søndag 11. februar: Bethel, Stavanger

Mandag 12. februar: Metodistkirken, Flekkefjord

Tirsdag 13. februar: Andorsengården, Mandal

Onsdag 14. februar: Klubben, Kristiansand

Fredag 16. februar: Grimstad Rådhus

Lørdag 17. februar: Stabekk Kino

Søndag 18. februar: Lillehammer Kunstmuseum

Tirsdag 20. februar: Røbekk Kirke, Molde

Onsdag 21. februar: Osasalen, Voss