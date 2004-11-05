Oslo-filharmonien søker programkonsulent

Stillingen som programkonsulent i Oslo Filharmonien blir ledig. Nåværende programkonsulent blir pensjonist, og OFO søker derfor hennes etterfølger for snarlig tiltredelse. Programkonsulenten er programrådets sekretær og har ansvar for oppfølgingen av Oslo-Filharmoniens kunstneriske planlegging. Stillingen rapporterer til orkestersjefen. Her kan du lese hele utlysningen.

Stiftelsen Oslo Filharmonien er Norges største nasjonale orkesterinstitusjon. Oslo- Filharmonien gir årlig mer enn 100 konserter i Oslo Konserthus og på turné i inn og utland. Oslo Filharmoniske Orkester består av 108 musikere og samarbeider med verdens ledende dirigenter og solister.

Programkonsulenten har som programrådets sekretær ansvar for oppfølgingen av Oslo-Filharmoniens kunstneriske planlegging. Stillingen fyller en sentral funksjon i vårt planleggingsteam og rapporterer til orkestersjefen.

Sentrale arbeidsoppgaver er forhandlinger med agenter for engasjement av dirigenter og solister, booking av lokaler, samt oppfølging av Oslo-Filharmoniens planleggings- og informasjonsverktøy. Diverse oppgaver knyttet til Oslo-Filharmoniens produksjons- og formidlingsarbeid.

Stillingen forutsetter at søker har evne til å arbeide selvstendig og har inngående kjennskap til norsk og internasjonalt musikkliv, gjerne med erfaring fra tilsvarende arbeid. Det kreves gode forhandlings- og kommunikasjonsevner, nøyaktighet og erfaring med budsjettoppfølging, data- og andre styringsverktøy. Engelsk muntlig og skriftlig på forretningsnivå er en forutsetning. Ytterligere språkkunnskaper ønskelig. Lønn etter avtale. Offentlig tjenestepensjonsordning.

Søknadsfristen er 19.11.2004. Søknad merkes ”Programkonsulent” og sendes Oslo Filharmonien v/Hannelise Alnæs,

Postboks 1607 Vika, 0119 Oslo. Mer informasjon kan også fås hos orkestersjef Bengt Årstad på telefon 22014900.

