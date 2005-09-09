Kunstmusikk

Nystedt-pris til Torbjørn Dyrud

09.09.2005
- Red.

Knut Nystedts fond for kirkemusikk ble opprettet av Oslo-Filharmonien ved markeringen av Nystedt 85-årsdag i 2000, og uroppførelsen av «Apocalypsis Joannis». Fondets første tildeling fant sted på Knut Nystedts 90-årsdag den 3. september, der Thorbjørn Dyrud kunne motta et stipend på 10 000 kroner.

I sin vurdering har stipendkomiteen lagt vekt på at Dyrud er en «spennende og ung kirkemusiker, som det kan stilles store forventninger til».

Dyrud er utdannet som kantor ved Norges musikkhøgskole, og har diplomeksamen i kordireksjon ved musikkhøyskolen i Stockholm. Allerede i studietiden opprettet han koret Ginnungagap , som nå er etablert som et av landets fremste vokalensembler. Han tok over som dirigent for Oslo Kammerkor i 2004, da Grete Pedersen besluttet å konsentrere seg mer om Det Norske Solistkor.

I dag er det Håkon D. Nystedt, som går på diplomstudiet i kor- og orkesterdireksjon ved Norges Musikkhøyskole. som er Kammerkorets nye dirigent og kunstneriske leder.

Torbjørn Dyrud virker som kantor i Kampen kirke i Oslo, og har i løpet av kort tid gjort seg bemerket som dirigent, imrpovisasjonsmusiker og komponist. I 2004 ble hans sangsyklus «Lovesong» tildelt Edvard-prisen som beste vokalverk.

Ballade hadde i fjor vinter gleden av å bringe videre tre større artikkler om vilkårene for vokal sanmtidsmusikk, opprinnelig ført i pennen av Torbjørn Dyrud for Ny Musikk-tidsskriftet Parergon. Disse artiklene finner du som egne lenker fra Ballades arkiv nedenfor.

Stipendkomiteen i Knut Nystedts fond for kirkemusikk har bestått av komponist Kjell Mørk Karlsen, professor Harald Herresthal og direktør Morten Walderhaug.

