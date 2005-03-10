Kunstmusikk

Ny CD fra Ginnungagap

Publisert
10.03.2005
Skrevet av
- Red.

Vokalensemblet Ginnungagap holder lanseringskonsert for sin nye CD «We Know Not Where The Dragons Fly» i Universitetes Aulai Oslo, lørdag 12. mars. De lover «ny, engasjert og offensiv kormusikk», og et repertoar som bl.a. omfatter de unge, skandinaviske korkomponistene Torbjørn Dyrud, Martin Palsmar og Mattias Sköld .

På konserten i Universitetets Aula vil det presenteres utdrag fra den nye CDen, i tillegg til verk av Veljo Tormis, Pêtris Plakidis og Gustav Mahler. Sjur Miljeteig medvirker på trompet, og Ane Bergset Ulvedal, Liv-Jorun Bergset og Randi Merete Roset spiller på glass(!).

«We Know Not Where The Dragons Fly» er oppfølgeren til den kritikerroste debut-CDen «Cor» fra 2002 på plateselskapet SIMAX. Koret har på «We Know Not Where The Dragons Fly» funnet frem til det de selv omtaler som tre unge og særs talentfulle skandinaviske komponister; Torbjørn Dyrud (f. 1974, Norge), Martin Palsmar (f. 1970, Danmark) og Mattias Sköld (f. 1976, Sverige).

— De tre har til felles en sterk interesse for koret som instrument og mulighetene som ligger der. Likevel står de frem med høyst individuelle stemmer, som alle fortjener oppmerksomhet og anerkjennelse. På CD-en finner vi bl.a. Dyruds verk «Lovesong I, II, og III», som han har skrevet spesielt til koret – og som han mottok TONOs EDVARD-pris for i 2004.

Ginnungagap består av 16 sangere i alderen 20 til 30 år, alle med høyere utdanning innen musikk. Korets opptredener spenner vidt, fra puber til katedraler, og fra Jul på Månetoppen til kirkemusikkfestivaler. Helt siden oppstarten i 1998 har ensemblet etterstrebet å finne frem til ny, spennende og fremfor alt hørverdig kunstmusikk for kor. Ginnungagap har som sitt ambisiøse mål å seg som vanskelig tilgjengelig.

Torbjørn Dyrud ledet selv koret frem til sommeren 2001, da Kjetil Almenning tok over som korets musikalske leder og dirigent siden 2001. Almenning er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole og Musikhögskolan i Stockholm, og har studert kordireksjon med Grete
Pedersen, Tore Erik Mohn og Anders Eby. Almenning livnærer seg i dag som dirigent, og er også sanger i Det Norske Solistkor og Barentskoret. Fra høsten 2005 tar han fatt på diplomstudiet i kordireksjon ved Musikhögskolan i Stockholm.

Interesserte finner mer stoff om Ginnunagap på www.ginnungagap.no.

Ginnungagap: Universitetes Aula, lørdag 12. mars, kl. 19.

Konserter / ForestillingerKorPlateutgivelser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

