Ny musikk i Ålesund

Når Fjord Cadenza går av stabelen denne helga, fremføres fire av komponist Kjell Flems verk.

Fjord Cadenza i Ålesund er kombinert kurs og festival, hvor unge utøvere konserterer i samarbeid med profesjonelle. De siste årene har festivalen lagt særlig vekt på ny musikk, og har i år valgt Kjell Flem som festivalkomponist.

— Det å presentere ny musikk går inn i flere aspekt som er viktige for Fjord Cadenza, sier festivalsjef Per Ståle Knardal.

— Fjord Cadenza satser på unge talenter. Vi synes det er viktig at samtidskomponister blir presentert for yngre musikere, og at de unge musikerne får bli kjent med nyere musikk, ikke bare klassikerne som ofte blir spilt.

I fjor sto musikerne ved Fjord Cadenza for urfremføringen av enakteroperaen «Storkaren» av Brazz Brothers med Magne Fremmerlid i hovedrollen. Verket fremføres denne uken på Oslo Jazzfestival.

I år samarbeider de med komponist Kjell Flem, og viser spennet i hans komposisjoner gjennom både nye og gamle verk.

Verkene av Kjell Flem blir fremført under Fjord Cadenza 2013:

Åpningskonserten 10. august:

«Ecclesia in mundo»: Orkesterversjonen av et orgelverk der en av satsene («Jubilus») ble skrevet til innvielsen av orgelet i Bergen Domkirke i 1997, de to andre til 100-årsjubiléet for Ålesund kirke i 2009.

«Ultima Thule»: Verket ble påbegynt i 1969 i Finland da Flem studerte ved Sibeliusakademiet. Det var da populært å skrive symfoniske dikt om naturen og tittelen «Ultima Thule» (Landet lengst mot nord) inspirerte Flem til å skildre de ekstreme forholdene i arktiske strøk.

Avslutningskonserten 14. august:

«Natten»: Korverk bestilt av Ultimafestivalen og urframført av Oslo Filharmoniske Kammerkor under ledelse av Stefan Sköld i 1995. Teksten er hentet fra Jens Bjørneboe og rekviemmessens «Lux aeterna».

«Du mor» (urfremføring): Verk for 8-stemmig kor, skrevet til Ålesund Kammerkor, med tekst av Agnes Kjellesvik Aasen.

«Solar Wind»: Dette er navnet på partikkelstrømmen fra solen som vi opplever som Nordlys på våre kanter. Verket er tilegnet Flems venn, komponisten Akira Miyoshi. Under Flems opphold i Japan 1986/87 opplevde han en soloppgang på Japans høyeste fjell hvor solen farger skyene røde nedenfra, før den stiger over skydekket. Flem hadde seinere en drøm hvor han fløt vektløs mot solen omgitt av solvinden. Komponisten har etterstrebet et flytende stykke uten aksenter og gravitasjon.