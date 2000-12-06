Kunstmusikk

Norsk kulturråd støtter opera

Publisert
06.12.2000
Skrevet av
- Red.

Norsk kulturråd gir 300 000 kroner i støtte til innspilling av operaen «Tora På Rimol»av Hjalmar Borgstrøm. Kulturrådet gir også 50 000 kroner i støtte til gjenutgivelse av Kjell Bækkelunds betydelige innspilling av Rachmaninovs Klaverkonsert nr. 2, samt 200 000 kroner til innspilling av Johan Halvorsens scenemusikk.

Innspillingen av “Tora på Rimol” er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Symfoniorkester, Trønderoperaen og Melhus kommune. Librettoen er bygget over historien om Håkon Ladejarl. Han blir drept av trellen Kark, som selv lider samme skjebne fordi han har skadet sin eier og herre. Trondheim symfoniorkester og korsangere fra Trønderoperaen vil bl.a. medvirke under innspillingen. Det planlegges en oppføring av operaen i Melhushallen på Rimol i 2002. Samarbeidet er kommet i stand som følge av at gården Rimol i Melhus er valgt som tusenårssted.

I anledning Kjell Bækkelund 70-årsdag støtter Kulturrådet en gjenutgivelse av to betydningsfulle grammofoninnspillinger av pianisten. Det gjelder Rachmaninov klaverkonsert nr 2, fra 1959 – 60 og Geirr Tveitts sonate op. 129. Alle masterbånd av Bækkelunds Rachmaninov-innspilling er tapt og eneste lydkilde er et slitt eksemplar av platen. Ved hjelp av ny teknologi er det imidlertid mulig å få til en nesten-perfekt restaurering.

Innenfor Klassikerstøtten til fonogrammer gir Kulturrådet kr 200 000 i støtte til innspilling av Johan Halvorsens scenemusikk. Innspillingen inneholder scenemusikken til «Fossegrimen», musikk til Knut Hamsuns skuespill «Dronning Tamara» som ble uroppført ved Nationaltheatret i 1904 og en musikalsk hyldest til Theodore Roosevelts Nobel-foredrag våren 1910.

GenreKunstmusikkOpera / Musikkteater

Norsk kulturråd (logo)

Norsk kulturråd (logo)

