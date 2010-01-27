Norsk fløytemusikk i vinden

Det ble skrevet fløyte-historie i Paris sist helg da L’Orchestre de Flûtes Français fremførte sin tolkning av den norske fløyteklangen.

Konserten var initiert av komponist og ildsjel Ida Helene Heidel, orkesterets grunnlegger Pierre Yves Artaud, og organisert sammen med MIC Norsk musikkinformasjon.

L’Orchestre de Flûtes Français, som består av 24 av Frankrikes beste fløytister, tolket verker av komponistene Olav Anton Thommessen, Ida Helene Heidel og de to INTRO-komponistene Øyvind Torvund og Emil Bernhardt, som er en del av MICs lanseringsprogram for unge komponister.

Hilde Holbæk-Hanssen i MIC kom akkurat hjem fra konserten i Paris.

— Det var en veldig fin opplevelse, og god eksponering for norsk fløytemusikk, sier hun. Det er mange arenaer innenfor den klassiske samtidsmusikken og det er interessant og utforske nye, forklarer hun.

Frankrike er kjent for å ha et sterkt fløytemiljø og musikken viste seg å falle i smak hos franskmennene. Flere av de norske komponistene fikk bestillinger. (Noen måtte til og med signere cd-er.)

Holbæk-Hanssen hadde med seg 40 klassiske kjente norske fløyteverk, som det franske fløytemagasinet Traversières Magazin fattet interesse for.

— De tok med seg alle verkene jeg hadde med og skal publisere anmeldelser og måter å få tak i verkene på i magasinet, forteller Holbæk-Hanssen engasjert. Det betyr god og effektiv spredning av norsk fløytemusikk innen et kjent fagmiljø, sier hun fornøyd.

Konserten var også støttet av den Norske Ambassaden i Paris.

Bestillingsverkene var finansiert av Norsk Kulturråd.

MIC er eier og utgiver av Ballade.no