Øyvind Torvund priset

Tildelt Arne Nordheims komponistpris fredag.

Komponist Øyvind Torvund ble overrakt Arne Nordheims komponistpris 2012 under en konsert i Oslo Konserthus fredag.

Torvund får 125 000 kroner og et diplom.

”Øyvind Torvund har en musikalsk signatur som man umiddelbart kjenner igjen. De musikalske språklydene er helt hans egne. Kveldens prisvinner greier å plukke opp elementer med nennsom hånd fra både folkelige musikktradisjoner og improvisasjonsmusikk. Øyvind Torvund har allerede vist oss et av de sikreste kjennetegn på en kreativ personlighet, nemlig evnen og viljen til å initiere nok et oppbrudd ved å stille grunnleggende spørsmål om hva musikk er og hva den kan være.” heter det i juryens begrunnelse.

Prisen ble opprettet av Kulturdepartementet i 2001 i anledning Nordheims 70-årsdag. Prisen deles ut hvert år under Ultima.

Tidligere vinnere:

2011 Trond Reinholdtsen

2010 Ruben Sverre Gjertsen

2009 Magnar Åm

2008 Ragnhild Berstad

2007 Nils Henrik Asheim

2006 Ole-Henrik Moe

2005 Sven Lyder Kahrs

2004 Cecilie Ore

2003 Lars Petter Hagen

2002 Kåre Kolberg

2001 Maja Solveig Kjelstrup Ratkje