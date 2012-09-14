Øyvind Torvund priset
Tildelt Arne Nordheims komponistpris fredag.
Komponist Øyvind Torvund ble overrakt Arne Nordheims komponistpris 2012 under en konsert i Oslo Konserthus fredag.
Torvund får 125 000 kroner og et diplom.
”Øyvind Torvund har en musikalsk signatur som man umiddelbart kjenner igjen. De musikalske språklydene er helt hans egne. Kveldens prisvinner greier å plukke opp elementer med nennsom hånd fra både folkelige musikktradisjoner og improvisasjonsmusikk. Øyvind Torvund har allerede vist oss et av de sikreste kjennetegn på en kreativ personlighet, nemlig evnen og viljen til å initiere nok et oppbrudd ved å stille grunnleggende spørsmål om hva musikk er og hva den kan være.” heter det i juryens begrunnelse.
Prisen ble opprettet av Kulturdepartementet i 2001 i anledning Nordheims 70-årsdag. Prisen deles ut hvert år under Ultima.
Tidligere vinnere:
2011 Trond Reinholdtsen
2010 Ruben Sverre Gjertsen
2009 Magnar Åm
2008 Ragnhild Berstad
2007 Nils Henrik Asheim
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
2006 Ole-Henrik Moe
2005 Sven Lyder Kahrs
2004 Cecilie Ore
2003 Lars Petter Hagen
2002 Kåre Kolberg
2001 Maja Solveig Kjelstrup Ratkje