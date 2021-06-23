Fire utvalgte deltakere til mentorprogrammet Borealis Ung Komponist

Peder Niilas Tårnesvik, Astrid Solberg, Karoline Wallace og Mirsaeed Hosseiny Panah skal skape verk som får verdenspremiere på Borealis-festivalen i 2022.

I år fikk Borealis inn rekordmange søknader til Borealis Ung Komponist, melder festivalen, med søknader fra 73 spirende komponister fra hele landet. Mentorprogrammet ble startet for å stimulere til at flere stemmer får komme til, og til å utvikle seg innen det eksperimentelle musikkfeltet. De fire som er plukket ut av årets søkerbunke er Peder Niilas Tårnesvik, Astrid Solberg, Karoline Wallace og Mirsaeed Hosseiny Panah.

De fire kommer fra svært varierte bakgrunner, og har alle en utøver- og komponist-side ved sin praksis, melder Borealis:

Alle fire står selv på scenen i prosjekter, og trakterer seg i mellom jazzvokal, cello, santur og elektronikk. Peder Niilas Tårnesvik er mest kjent for sitt prosjekt Niilas, som han slapp sitt første full-lengde album med og vant Spellemannprisen for i 2020. Astrid Solberg er cellist og komponist, og setter lys på maktforhold og feminisme gjennom musikken sin, og bruker både video, koreografiske og visuelle elementer. Karoline Wallace er kjent som vokalist og komponist i sitt eget prosjekt Molecules, har samarbeidet med Erlend Skomsvoll, og jobber i sjiktet mellom jazz, norsk folkemusikk og samtidsmusikk. Mirsaeed Hosseiny Panah er satur-spiller og komponist uteksaminert fra Universitetet i Teheran og Norges musikkhøgskole, og har en spesiell interesse for jazz og klassisk musikk såvel som klassisk iransk musikk.

LES OGSÅ: Intervju med Peder Niilas Tårnesvik

Sammen skal disse fire skape hvert sitt verk med støtte og veiledning fra årets mentorteam, som består av fiolinist Harpreet Bansal, multimedia-kunstner Camille Norment, musiker og komponist Johan Sara Jr. og komponist Øyvind Torvund. Deltakerne vil også knytte seg til ensemblet TABULA RASA, et Vestlandsbasert vokalensemble som jobber for å fremme klassisk vokalmusikk og som jobber med improvisasjon og teatralske virkemidler for å skape konseptuelle konserter og forestillinger.

LES OGSÅ: Intervju med Tabula Rasa under Bergen Kirkeautunnale

I fire år har Borealis, festivalen for eksperimentell musikk, drevet det profesjonelle mentorprogrammet Borealis Ung Komponist. Formålet med programmet er å gi grobunn til og dyrke frem fremtidens stemmer innen det eksperimentelle musikkfeltet, og å knytte internasjonalt anerkjente komponister sammen med nye komponistspirer og et musikerensemble, melder festivalen. Gjennom 8 måneder skal deltakerne jobbe frem hvert sitt verk som får verdenspremiere på Borealis-festivalen i 2022.

Biografier (utformet av Borealis):

Peder Niilas Tårnesvik er bosatt i Bergen, og har i løpet av de siste årene fått et stødig fotfeste som en av de mest interessante elektronika-artistene og produsentene vi har i Norge. Med prosjektet Niilas tok han virkelig steget frem, som kulminerte i slippet av hans første full-lengde album. Albumet Also This Will Change ble mottatt med strålende kritikk i Aftenposten og Bergens Tidende, som begge trillet terningkast 6. Suksessen ble videre bekreftet da han stakk av med Spellemannprisen i kategorien «Årets elektronika» i 2020. Niilas har et øye for detaljer som få andre, hvor han blander sjangre, utrykk og musikalske følelser i sitt helt egne lydlandskap. Han bruker felt-opptak, samples, live- og digitale instrumenter, med drypp av sin samiske bakgrunn som skaper et glitrende teppe av lyd.

Astrid Solberg er komponist og utøver fra Oslo. Som komponist arbeider hun ofte konseptuelt, i grenseland til performance-kunst og instrumental-teater. Som utøver er hun aktiv både i andre kunstneres prosjekter, og i eget materiale gjennom video og som live-performer. Maktforhold og feminisme i musikk og kunst opptar henne mye, og hun har også stor interesse for og fokus på internettkultur, mental helse og hunder. Nå fokuserer arbeidet hennes seg rundt video, og koreografiske og visuelle elementer i forskjellige uttrykk og former. Hennes kritiske syn på kunstfeltet og tendenser i samfunnet kommer gjerne til syne gjennom bruk av satire og humor. Astrid Solberg er i år utvekslingsstudent ved Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Stuttgart, og fullfører høstsemesteret 2021 bachelor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

Karoline Wallace er sanger, improvisatør og komponist fra Stabekk. Hun har gitt ut musikk med sine prosjekter Stiklinger, Lang vinter og Molecules & Erlend Skomsvoll. I tillegg har hun skrevet for blant annet strykekvartett, storband, blåseorkester og kor. Musikken hennes er å finne i sjiktet mellom jazz, norsk folkemusikk og samtidsmusikk, og hun er alltid på søken etter det kilende og røskende. Hun har en master i komposisjon og utøvende musikk fra Rytmisk Musikkonservatorium i København og en bachelor fra jazzlinjen på Griegakademiet. Hun har bodd i Berlin, Bergen, Stockholm, Gøteborg, København og nå Oslo. Prosjektene hennes består ofte av mange mennesker, og det er fordi hun komponerer ved å inspireres av instrumentet eller personen hun skriver for, og alle mulighetene som finnes i dem.

Mirsaeed Hosseiny Panah er komponist og musiker fra Iran, med santur som sitt hovedinstrument – et trapesformet strengeinstrument som spilles på med små hammere. Hans nysgjerrighet overfor ulike sjangre førte til at han studerte både klassisk og jazz, i tillegg til opphavet til den klassiske iranske musikken. Disse ulike innfallsvinklene har fått Mirsaeed Hosseiny Panah til å konkludere med at til tross for sjangrenes kontraster, er det et musikalsk språk som kan forene alle de tre grenene. Han ble uteksaminert fra Universitetet i Teheran i 2013, og gikk nylig ut av Norges musikkhøgskole med sin andre mastergrad. I tillegg til å bli invitert som soloist med ulike orkestre og band, har Hosseiny Panah også skrevet flere bestillingsverk som komponist og arrangør.