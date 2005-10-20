Norsk eksperimentell musikk for utsolgte hus i Tyskland

Lørdag 15. oktober serverte Hilversum kammerorkester verdenspremieren på den unge norske komponisten Lars Petter Hagens verk «Norske arkiver», på festivalen Donaueshinger Tage fur Neue Musik. Konserten er svært ettertraktet – i flere uker har det bare vært ståplasser igjen til salgs. – «Norske arkiver» er en iakttagelse av norsk musikkhistorie. Jeg har brukt verk av flere norske komponister som materiale, sier Hagen. Orkesteret ble ledet av den anerkjente dirigenten Peter Eötvös.

Donaueschinger Musiktage kan titulere seg verdens eldste samtidsmusikkfestival. Den ble arrangert første gang i 1921, og komponister som fikk musikken sin fremført de første årene er store navn som Alban Berg, Arnold Schönberg og Anton Webern.

John Cage hadde sin første fremførelse i Europa her i 1954, og Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono og Iannis Xenakis har alle fått sentrale verk urfremført i Donaueschingen. Festivalen er en av de mest prestisjefylte i Tyskland, og den har utelukkende urfremføringer på programmet.

— Verket «Norske arkiver» er en iakttagelse av norsk musikkhistorie. Jeg har brukt verk av flere norske komponister som materiale. Disse komponistene har to ting felles: De er alle, på ulike måter, opptatt av «det norske» og de kan alle, på ulike måter, relateres til «det tyske», sier Lars Petter Hagen.

Hagen har også hatt et 4 ukers stipendopphold ved Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung for å lage live-elektronikken til stykket.

Lars Petter Hagen ble født i Ski utenfor Oslo i 1975. I årene 1995-2000 tok han kandidatstudiet i komposisjon ved Norges musikkhøgskole, med Rolf Wallin og Asbjørn Schaathun som lærere. Han har også hatt undervisning/deltatt i masterclasses med bl.a. Brian Ferneyhough, Salvatore Sciarrino, Gerald Bennett og Jonathan Harvey.

Hagens verkliste omfatter instrumentalmusikk, elektroakustiske verker, samt musikk for film og teater. Han har hatt fremførelser ved en rekke festivaler over hele verden, og har markert seg med lydinstallasjoner bl.a. på Astrup Fearnley museet og ved UKS-biennalen i 2003. I april 2003 ble han valgt til kunstnerisk leder i Ny Musikk.

— Jeg er opptatt av at musikk er en måte å tenke på, like mye som en emosjonell lydlig opplevelse. På mange måter er dette et paradoks, ettersom musikken i seg selv har en så abstrakt karakter, men det er samtidig dette paradokset som er interessant. Lyd har jo den egenskapen at den veldig enkelt kan definere sosiale rom og historiske situasjoner, og kan derfor vaere egnet til å lage verk som eksperimenterer med mening, i tillegg til klang og rytme, sier Hagen.

