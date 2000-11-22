Noen tanker rundt «Manifest»

«Manifest» er en spektakulær og ambisiøs forestilling, som søker å sette»store tanker i nytt perspektiv». I dette skrivet fra Holland House kan du lese mer om bakgrunnen for stykket – et manifest rundt «Manifest», så å si.

«Manifest søker ned til roten av vår kultur. Manifest bygger på fremdriften og den indre nødvendighet fra de store manifesters tid. Manifest prøver å skape et bilde av vår tid, hvor kunsten, kulturen og mennesket bare gentar sin egen historie i rammer skapt av den nye teknologiske tidsalder. Manifest søker å skildre hvordan vi som mennesker ikke har gjort annet i 100 år enn å tilpasse velkjente konflikter til nye ytre rammer. Der mange kunstnere i dag bruker tidens nye effekter for å gi ungdommens konflikter underholdningsverdi og voksne mennesker anledning til at gå i barndommen, vil Jacob F. Schokking skape en forestilling for det tenkende og sansende menneske. Ved hjelp av de nyeste teknologiske hjelpemidler forsøker han å samle alle de fragmentariske tråder fra den mest skjellsettende epoke i moderne kultur. Og kanskje – netopp av den grunn – kommer Manifest til at peke frem mot en ny tid, hvor teknologien i samspil med visjonære tanker gir den avgjørende inspirasjon til at tenke igjen. Manifest er de store tanker i nytt perspektiv. – teknologisk musikkdramatikk med hjerne og hjerte.

Manifest utvikles i et nært samarbeid mellom komponist og iscenesetter. På tross av tekstmaterialets historiske betydning tilstreber de ingen form for historisisme eller rekonstruksjon. Manifest er derimot en kunstnerisk og subjektiv evaluering av innholdet i, energien fra og holdninger til de meget forskjellige kunstbevegelser. Manifest er musikkdramatikk sammensatt av en fruktbar schizofreni av tekstfragmenter og bruddstykker fra en svunnen tid, med fire sangere og aktører med vidt forskjellig bakgrunn og trening og teknologi hentet fra bl.a. filmens verden. Tekstmaterialet blir oppført på originalspråkene, men oversatt som visuelle computergrafiske effekter i scenebildet. Instrumenteringen består av tre slagverk, et keyboard og en omfattende pre-redigert elektronisk instrumentering. Alle elementer er tidsbaserte. Og musikk, scenehandling, koreografi, computergrafisk animasjon, video og lyssetting er synkroniserte på en slik måte at publikum ikke vil oppleve en tradisjonell fortelling, men ett integrert uttrykk.»

Om Jacob Schokking og Rolf Wallin

Jacob F. Schokking er født i Rotterdam og utdannet ved Kunstakademiet i Gent, Belgien. Siden 1981 har han vært bosatt i Danmark og arbeidet som instruktør/scenograf og billedkunstner. I 1988 startet han, sammen med Ane Mette Ruge, Holland House, en uafhængig produksjonsselskap av opera, kunstvideo og film. Schokking har stått bak design og instruksjon til en rekke forestillinger – deriblant tre operaer og et videooratorium med musikk af Jan Goorissen. ”Soap Opera” fra 1995 var komponert av T.S. Høeg, med libretto av Morti Vizki, mens den sterkt kritikerroste operaen «Nuit des Hommes» var komponert av Per Nørgård, og ble opprinnelig oppført i Albertslund Musikteater i 1996. Jacob F. Schokking setter også opp verker fra den moderne klassiske repertoar. I 19998 iscenesatte han en Holland House-produksjon av Viktor Ullmann`s «Der Kaiser von Atlantis» fra 1943.

Rolf Wallin er født i Oslo i 1957, og studerte komposisjon som elev av Finn Mortensen og Olav Anton Thommesen. Han har også studert elektronikk ved University of California, San Diego. Rolf Wallin har skrevet både kammerverker og komposisjoner for større sammenhenger, og begynte sitt virke som komponist mens han også opptrådte med eksperimentelle jazz- og rockgrupper – deriblant Holy Toy. På CD finnes Wallin bl.a. representert med albumet ”Boyl ” (Aurora) – som inneholder verkene ”Ground for cello and string orchestra”, ”Concerto for Clarinet and Orchestra”, ”Boyl” og ”Concerto for Timpani and Orchestra” – og ”Move” (Hemera), som byr på stykkene ”Stonewave”, ”ning”, ”…though what made it has gone” og ”Solve et coagula”. Han har også skrevet mye musikk for performancekunstnere og moderne dansekompanier – deriblant Passage Nord, Dans Design og Scirocco. Musikken hans har funnet svært mange varierte uttrykk, og har hatt i seg elementer av både matematiske formler, samtidsmusikk og avantgarde. I 1998 vant han Nordisk Råds musikkpris for verket ” Clarinet Concerto”.