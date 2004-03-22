Marianne Thorsen urfremfører Ketil Hvoslef i Trondheim

Trondheim Symfoniorkester lover «en liten musikkhistorisk begivenhet» i Olavshallen torsdag 25. mars, når Trondheim Symfoniorkester og Marianne Thorsen urfremfører Ketil Hvoslefs nye fiolinkonsert med tittelen «Concerto II». Konserten er bestilt av Trondheim Symfoniorkester til Marianne Thorsens med støtte fra Norsk Kulturråd, og komponisten selv sier at dette for ham var en ønskebestilling, «spesielt med tanke på solisten.» Som med-komponister denne kvelden har Hvoslef ellers valgt seg Heinrich Biber og Antonin Dvórak.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Komponisten Ketil Hvoslef sier som nevnt at dette for ham var dette en «ønskebestilling», særlig med tanke på Marianne Thorsen som solist:

— Jeg har hørt Marianne Thorsen i forskjellige sammenhenger, og jeg er dypt imponert. Jeg har ofte forsøkt å la utøverens karakter og egenart blir styrende i komposisjonsarbeidet, der dette er mulig. Nå kjenner ikke jeg Marianne Thorsen nærmere, så i denne fiolinkonserten har det vært hennes fiolinistiske egenart og karakter som har påvirket mine valg, både med hensyn til materiale og utforming. Mitt håp er at påvirkningen har vært heldig, og at jeg i denne fiolinkonserten har klart å nærme meg det kvalitetsnivået Marianne Thorsen fortjener, uttaler Hvoslef til TSO.

Sist Ballade skrev om Marianne Thorsen, var det i forbindelse med at hun gikk helt til topps i den store, internasjonale fiolinkonkurransen i Sion-Valais, Sveits i spetember 2003. Thorsen er født i Trondheim i 1972, begynte å spille piano og fiolin i fire-års alderen ved Trondheim Kommunale Musikkskole, og har allerede en omfattende solist- og kammermusikerkarriere bak seg. Som medlem i Leopold String Trio og ledende fiolinist i Nash Ensemble of London har hun en omfattende internasjonal turnévirksomhet og plateproduksjon, foruten fast konsertserie i Wigmore Hall i London og i Radio BBC3.

Thorsen er også ansatt som professor ved Royal Academy of Music i London, samme sted hun i 1994 avla diplomeksamen. Hun ble da tildelt fiolinprisen og fikk også akademiets høyeste eksamensgrad for sin avsluttende konsert. I Norge ble hun kåret til Årets Solist i 1998. Sammen med pianist Håvard Gimse har hun også spilt inn verker av Mozart, Prokofiev, Fauré og Lutoslawski.

De øvrige verkene på programmet torsdag 25, mars er også valgt av komponist Ketil Hvoslef. Her har han i følge eget utsagn tatt mer hensyn til hva som «vil fungere sammen med min fiolinkonsert enn andre «con amore»-komponister og favorittlytting». Valget falt på Heinrich Biber og Antonin Dvorak.

Hundre år før Mozart var Heinrich Biber den store musiker ved hoffet i Salzburg. Slagscener var et populært emne i musikken og billedkunsten i eneveldets Europa, og i «Battalia» tar Biber i bruk de forskjelligste virkemidler for å få frem slagtummelen og dens virvar.

Om Dvoraks symfoni har TSO funnet frem følgende bakgrunnshistorie: I et brev til sin forlegger skrev komponisten at «jeg arbeider flittig med den nye symfonien, og hvor jeg enn går har jeg ikke tanker for annet enn dette verket, som må og skal bevege verden. Gud gi at det må gå sånn!»

Noe mer prosaisk la han til: – Dessuten har jeg en masse utgifter.

Komponist Ketil Hvoslef, som er født i 1939, er også ellers sterkt i vinden om dagen. I april og mai skal hans store operaverk «Barabbas» spilles på Den Norske Opera, med regi ved Stein Winge og med Christian Eggen som dirigent. Dette blir en uroppføring med Espen Fegran i hovedrollen, og Ballade regner med å komme tilbake med fyldig dekning – inkludert et større portrettintervju med komponisten. Ketil Hvoslef debuterte som komponist for førti år siden, og har hele fire ganger mottatt Norsk Komponistforenings pris for Årets verk: i 1978 for Konsert for Kor og Kammerorkester, i 1980 for Concertino for orkester, i 1985 for «Il compleanno» og i 1992 for «Serenata per archi». Han var festspillkomponist i Bergen i 1990.

Uroppføringen av «Concerto II» dirigeres av Eivind Aadland, og finner altså sted i Olavshallen torsdag 25. mars.