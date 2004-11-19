Kunstmusikk

Kraggerud og Oslo Camerata med nytt verk av Thommesen

Publisert
19.11.2004
Skrevet av
- Red.

Oslo Camerata og fiolinisten Henning Kraggerud er for tiden på Rikskonsertturné. Tirsdag 23. november legger de turen innom Gamle Logen i Oslo, som en del av Oslo Cameratas egen konsertserie i det ærverdige lokalet. På programmet står blant annet et nytt verk av Olav Anton Thommesen. Før konserten holder musikerne en introduksjon til verkene og programmet.

Komponisten Olav Anton Thommessen har skrevet et nytt verk for fiolin, bratsj og strykere som tar utgangspunkt i Beethovens strykekvartett op. 59 nr. 1. Verket ble urframført på Hamar da turneen startet. Henning Kraggerud har selskap av bratsjisten Soon-Mi Chung som solist.

Kraggeruds store entusiasme og kjærlighet for Beethoven har gjort at han har valgt denne komponisten som utgangspunkt for konsertprogrammet. Kraggerud har selv tilrettelagt kvartetten for kammerorkester.

Som en kontrast til Beethoven og Thommessen har han hentet frem fiolinduetten av den belgiske fiolinvirtuosen og komponisten Eugène Ysaÿe, som han også framførte under Festspillene i Bergen. Da som nå er Bård Monsen Kraggeruds medspiller i dette verket.

VGs Astrid Kvalbein overvar turnéstarten på Hamar og gav terningkast 5 i sin anmeldelse. Pressemeldingen fra Gamle Logen siterer også anmelderen i Varden, som gav terningkast 6 i Skien med følgende begrunnelse:

”De er unge, de er kule, de er friske og spenstige. Hadde de levd for trehundre år siden, hadde Oslo Camerata vært popstjerner.”

Oslo Camerata har siden etableringen i 1997 i stor grad vært et turnéorkester med en rekke utenlandsturnéer, festivaldeltagelser, CD og TV produksjoner bak seg. I tillegg er det nylig inngått CD-avtale med plateselskapet Naxos om innspilling av alle verker for strykere av Edvard Grieg. Orkesteret har sitt utgangspunkt i de siste 10-15 års produksjon av unge strykere ved Barratt Due musikkinstitutt. Mange av disse er nå verdifulle musikere i det norske profesjonelle musikkliv. Disse musikerne har en felles bakgrunn som utvilsomt har bidratt til klangen orkesteret stadig blir berømmet for på sine utenlandsturnéer.

I konsertserien ”Oslo Camerata Live” i Gamle Logen har ensemblet jevnlig med seg unge profesjonelle musikere, kammerorkester-litteratur og kammermusikk, unge komponister og unge solister. Dessuten inneholder konsertserien hele tre urfremføringer av henholdsvis Arne Nordheim/Emil Bernhardt, Olav Anton Thommessen og Nikolai Winge.

Neste konsert i serien er 1. februar neste år. Da vil Truls Mørk være solist med Oslo Camerata.

Det skulle altså være grunn til å dra i Gamle Logen på tirsdag. Før konserten, nærmere bestemt kl. 18.30, kan du også høre musikerne gi en introduksjon til konserten og verkene.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

