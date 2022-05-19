Kyiv kammerkor

(Foto: Kyiv kammerkor)

Kammerkor fra Kyiv til hellige Olavs kirke Nidarosdomen

19.05.2022
Siri Narverud Moen

Kyiv kammerkor synger flere konserter i og rundt Nidarosdomen i sommer.

Kyiv kammerkor er 21 profesjonelle sangere, de har gitt ut mer enn 40 album, blant annet på det anerkjente plateselskapet ECM. Koret har, siden de ble stiftet i 1991, turnert i mer enn 20 land og har opptrådt både i Carnegie Hall og Det hvite hus. Nå skal de synge åpne festivalen som blant annet har forankring i kirkemusikk, men som også har utvidet sitt kommersielle program de siste årene. Det er Olavsfest og Indianer management som skriver om korets spillejobber i Trondheim i en pressemelding.

Nidarosdomen er Olav den helliges gravkirke; Olav Haraldsson oppholdt seg i det gamle Kyivriket, hos storfyrsten Jaroslav, som var gift med Olavs svigerinne Ingegjerd (1001–1051), før han dro til Norge og falt i slaget på Stiklestad. Slik sammenfatter Olavsfest Norges tidligste kristne historie, historien bak kirka som er spillestedet de hyrer koret for i sommer.

Kyiv kammerkor er den ukrainske hovedstadens offisielle kor, og opptrer ved de fleste viktige anledninger i byen.

Dirigenten, Mykola Hobdych, har sett det som sin store oppgave å gjenopplive Ukrainas rike ortodokse musikk. I tillegg framfører koret musikk fra samtidskomponister, de henter mate­ri­ale fra den rike og særegne ukrainske folkemusikken og inkluderer også folke­musikk­instru­menter som sekke­piper, fløyter og trommer. – Til sammen gir det koret et stort og bredt repertoar, og de formidler musikken med dybde og styrke, skriver arrangørene.

Kyiv kammerkor vil under Olavsfest gjøre følgende opptredener:
– Åpningsarrangement torsdag 28. juli
– Våkenatt i Nidarosdomen natt til 29. juli
– Support for Björk lørdag 30. juli
– Høymesse i Nidarosdomen 31. juli

