Årets MGP-artister

18.02.2015
- Red.

14. mars kjemper 11 artister om plass i Eurovision Song Contest-finalen i Wien, med følgende 11 låter:

Artist: Alexandra Joner

Låt: «Cinderella»

Tekst: Erik Smaaland, Kristoffer Tømmerbakke (GoToGuy)

Melodi: Erik Smaaland, Kristoffer Tømmerbakke (GoToGuy), Thea Oskarsen

Artist: Contrazt

Låt: «Heaven»

Tekst/Melodi: Jan Lysdahl, Jacob Collin Launbjerg

Artist: Erlend Bratland

Låt: «Thunderstruck»

Tekst: Erlend Bratland, Linnea Deb

Melodi: Joy Deb, Linnea Deb

Artist: Ira Konstantinidis

Låt: «We Don’t Worry»

Tekst: Ali Pirzad, Julie Bergan

Melodi: Øyvind Blikstad, Bjarte Giske

Artist: Jenny Langlo

Låt: «Next to You»

Tekst/melodi: Jenny Langlo, Robin Mortensen Lynch, Niklas Olovson

Artist: Karin Park

Låt: «Human Beings»

Tekst/Melodi: Karin Park, Guy Chambers

Artist: Marie Klåpbakken

Låt: «Ta meg tilbake»

Tekst/Melodi: Marie Klåpbakken, Linn Hege Sagen, Olav Tronsmoen

Artist: Mørland & Debrah Scarlett

Låt: «A Monster Like Me»

Tekst/Melodi: Kjetil Mørland

Artist: Raylee

Låt: «Louder»

Tekst/Melodi: Andreas Stone Johansson & Ricky Hanley

Artist: Staysman & Lazz     

Låt: «En godt stekt pizza»

Tekst/Melodi: Stian Thorbjørnsen, Petter Kristiansen, Lars-Erik Blokkhus, Jesper Borgen, Magnus Clausen

Artist: Tor & Bettan

Låt: «All Over the World»

Tekst/Melodi: Are Selheim, Tor Endresen

Juryen bak årets MGP-bidrag er

Vivi Stenberg, musikkansvarlig i MGP

Marie Komissar, programleder og musikkprodusent, NRK P3

Tarjei Strøm, musiker og programleder, NRK P13

Kathrine Synnes Finnskog, direktør Music Norway

Showet sendes direkte på NRK 1 og ledes av Silya Nymoen og Kåre Magnus Bergh.

 

