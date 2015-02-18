Årets MGP-artister

14. mars kjemper 11 artister om plass i Eurovision Song Contest-finalen i Wien, med følgende 11 låter:
Artist: Alexandra Joner
Låt: «Cinderella»
Tekst: Erik Smaaland, Kristoffer Tømmerbakke (GoToGuy)
Melodi: Erik Smaaland, Kristoffer Tømmerbakke (GoToGuy), Thea Oskarsen
Artist: Contrazt
Låt: «Heaven»
Tekst/Melodi: Jan Lysdahl, Jacob Collin Launbjerg
Artist: Erlend Bratland
Låt: «Thunderstruck»
Tekst: Erlend Bratland, Linnea Deb
Melodi: Joy Deb, Linnea Deb
Artist: Ira Konstantinidis
Låt: «We Don’t Worry»
Tekst: Ali Pirzad, Julie Bergan
Melodi: Øyvind Blikstad, Bjarte Giske
Artist: Jenny Langlo
Låt: «Next to You»
Tekst/melodi: Jenny Langlo, Robin Mortensen Lynch, Niklas Olovson
Artist: Karin Park
Låt: «Human Beings»
Tekst/Melodi: Karin Park, Guy Chambers
Artist: Marie Klåpbakken
Låt: «Ta meg tilbake»
Tekst/Melodi: Marie Klåpbakken, Linn Hege Sagen, Olav Tronsmoen
Artist: Mørland & Debrah Scarlett
Låt: «A Monster Like Me»
Tekst/Melodi: Kjetil Mørland
Artist: Raylee
Låt: «Louder»
Tekst/Melodi: Andreas Stone Johansson & Ricky Hanley
Artist: Staysman & Lazz
Låt: «En godt stekt pizza»
Tekst/Melodi: Stian Thorbjørnsen, Petter Kristiansen, Lars-Erik Blokkhus, Jesper Borgen, Magnus Clausen
Artist: Tor & Bettan
Låt: «All Over the World»
Tekst/Melodi: Are Selheim, Tor Endresen
Juryen bak årets MGP-bidrag er
Vivi Stenberg, musikkansvarlig i MGP
Marie Komissar, programleder og musikkprodusent, NRK P3
Tarjei Strøm, musiker og programleder, NRK P13
Kathrine Synnes Finnskog, direktør Music Norway
Showet sendes direkte på NRK 1 og ledes av Silya Nymoen og Kåre Magnus Bergh.