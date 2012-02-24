Kunstmusikk

Jålete og mystisk

Publisert
24.02.2012
Skrevet av
- Red.

NRK-journalisten Halfdan Bleken med kraftsalve mot institusjonsmusikken.

I et lengre og svært lesverdig intervju med Morgenbladet, kommer NRK-journalist Halfdan Bleken med flere kraftige utfall mot rådende sannheter i det han kaller «mainstreamen» av klassisk musikk, det vil si «den fortolkningstradisjonen for klassisk musikk som har utviklet seg gradvis frem til i dag, som har kulminert i statlige symfoniorkestre og operahus, og representeres av de aller fleste konservatorieutdannede klassiske musikere».

Bleken jobbet lenge med programmet «Blindebukk», hvor lyttere skulle identifisere forskjeller i ulike innspillinger av samme verk.

– Det er sjokkerende hvor trang den klassiske musikktradisjonen er. Og for et slit det var å finne innspillinger som hadde noen signifikante forskjeller i seg, forskjeller som betyr noe kunstnerisk, sier Bleken til Morgenbladet.

Han nevner eksempler der gjester mislikte en fortolkning av Stravinskijs Vårofferet. Dette var helt feil, ble det sagt, ikke etter komponistens intensjoner, det var noe fullkomment galt. Sannheten var at Stravinskij dirigerte selv.

— Det er som i blindtesting av vin. Like jålete, like mystisk. For mange er klassisk musikk religion, eller i det minste religionserstatning. Det er ikke umulig å høre forskjeller, men de du hører er kunstnerisk ubetydelige.

Tilbakelent med smokk

1800-tallsmusikken er katarsismusikk, den skulle sprenge lukkede rom og skape ny erkjennelse. Det er blod, seksualitet og smerte, sier Bleken.

— Og da er det så synd at den dyrkes av mennesker som bare vil lene seg tilbake og få en smokk inn i munnen. Så fremføres det av festkledde mennesker kledd i 1800-tallskostymet kjole og hvitt.

Hele intervjuet med Bleken kan leses på Morgenbladets nettsider.

