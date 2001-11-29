Forteljingar om det ugripelege – avrunding

I åtte bolkar har Ballade presentert utdrag frå hovudoppgåva «Forteljingar om det ugripelege – kunstsyn og maktspel i diskursar om norsk samtidsmusikk og kulturpolitikk». No presenterar vi avrundinga, komplett med liste over kjelder og referansar. Føljetongen avsluttas med ei forteljing som kan indikera korleis kunsten og kunstnarens rolle kan få innpass i diskursar utanfor den reint estetiske, samstundes som det ugripelege får rom nok til å kunna stadfesta sin eigen identitet.

I 1978 var Arne Nordheim formann i Komponistforeninga. Av Stortingsmeldingar har vi då bare dei to første og Kunstnarmeldinga å forhalda oss til, og Rorty sitt essay er ikkje satt på trykk. Vi tar også eit langt steg ut når det gjeld sjanger, dette skal dreia seg om Nordheim sin opningstale ved Festspela i Bergen den våren:

Hver for seg og sammen er ordene, bildene og tonene alene med hver og en av oss: Vi, når vi skaper ord, bilder og toner, og vi når vi er på den andre siden og tar imot.

Nordheims uttalte ærend er å bekjempa det skråsikre, ikkje i det store, verdsomspennande og altoverskyggande, men det som får mange til å tru at eit kunstnarisk uttrykk bare har ein veg – og dermed også ein eintydig veg – å gå, idet bilete, ord og tonar frigjer seg frå det materialet dei er laga av, og når over til den andre sida. Hos mottakaren. Og kunstnaren er også ein av mottakarane hos Nordheim, den første mottakaren av sin eigen kunst. I beste fall utløyser dei signala som når fram til mottakaren ein vid tolkningsfridom, fritt etter mottakaren sine eigne og personlege føresetnader:

Kort sagt: Egenart!

Hver og en står ensom

på jordens hjerte,

Gjennomboret av en solstråle:

og plutselig er det aften.

Saman og kvar for seg er desse uttrykka så opne at dei fleste av oss vil finna noko av oss sjølv igjen, skriv Nordheim i denne talen, som for øvrig også blei framført med innslag av musikk.

Han fortel anekdotar om kronglete formidlingsvegar, der mjølk kan bli krum som ein svanehals, og vurderer alternative yrkesvegar for ein kunstnar som blir frustrert undervegs, som svinehyrde, som sverdslukar eller som solurmakar. Og endar med klokkestøyparyrke. I gjenklangen av klokkene, seier Nordheim, kan vi spørja oss om dei ikkje talar eit språk vi kan utan å ha lært, noko vi hugsar utan å ha opplevd det?

Kven er det så klokkestøyparen støyper sine klokker for, og kunstnaren skriv sine verk for? Sjølvsagt er det seg sjølv kunstnaren skriv for, sluttar Nordheim. Utan kunstnaren sin truskap mot visjonen vil kunstverket bli frårana sitt mangetydige språk, og aldri forlata det reint private. Og ved å vera ærleg mot seg sjølv, vil kunstnaren også vera ærleg mot dei delar av kunstverket som allereie bur fast i oss alle, som alltid ventande har vore der.

Det er djupt romantiske bilete Nordheim her bruker for å skildra kunsten og kunstnaren si rolle i fellesskapet. I mennesket si einsemd og eigenart held han fram det han meiner vi har felles, også med kunstnarane. Fram frå desse indre landskapa held kunstnaren opp det evige, universelle, og gir oss bitar av minne om eit djupt, menneskeleg fellesskap, men også fridommen til å tolka bitane i våre eigne bilete, gjennom vår eigenart. Den same fridommen og eigenarten som kunstnaren har som mottakar av sitt eige kunstverk. Ein kunstnar som nærmast kjem inn frå sida, med alle romantiske førestillingar intakte, men med ein uttalt viten om at bitane han held fram som kunstverk, ikkje er hans aleine. I slike bilete trugar ikkje kunsten lenger individet sin fridom i det kulturelle demokratiet. Ved å inngå ein allianse med enkeltmennesket i all si einsemd, gir kunstnaren også avkall på avantgarderolla, og treng ikkje lenger konkurrera med staten og det beståande. Desse grepa opnar også for ei kunstnarrolle med lange tradisjonar som kritisk samfunnskorrektiv: Narren si rolle.

På denne måten unngår Nordheim sin tekst å bli avvist av den kulturpolitiske diskursen, og skriv seg i staden inn i det opne rommet for det kritiske og fritt meiningsdannande. Det ugripelege utspelar seg i denne teksten i små forteljingar om langt frå eintydige formidlingsvegar, men også i store romantiske førestillingar om einsemd og lengsel, om kunstnaren som verkeleggjer dei indre landskapa der draumar sviv.

Kva blir omkostningane? Kva har denne diskursen utsondra for å kunna framstå slik?

Å skriva seg inn i det einsame fellesskapet vil nok seia å skriva seg ut av tradisjonar knytta både til avantgarden og til kunsten som den ypparste representasjon av statsmakta i all sin glans, for å gå inn i den langt mindre glamorøse tradisjonen etter narren. Det ser også ut til å kosta kunstnarsubjektet ein nedarva einerett til å forstå sin kunst på den rette måten. For å gi det ugripelege i denne spelerom til å oppretthalda sin eigen eksistens, kan ikkje kunstnarens intensjonar i verket framstillast som den eintydige, rette tolkninga.

Også rehabiliteringa av dei store, romantiske førestillingane gir avkall på det prosjektet dei eingong stod i, ei legitimering knytta til framtida, til realiseringa av universelle idéar. I staden grip dei i denne teksten tilbake, i ei påminning om trongen til kunst, til forteljingar om det som ikkje kan framstillast eintydig i språk, utan å mista sin identitet. Og lar ei gjenforteljing om det ugripelege i seg sjølv stadfesta sin identitet, utan å gjera krav på eit overordna subjekt, den rette tradisjonen, på sanninga, eller på sublim makt til å forandra verda. Den gjer bare krav på å få fortelja si historie. Som også blir ei historie om kostnadene ved ein slik ambisjon.

KJELDER

Publikasjonar utgitt av Norsk Komponistforening:

Andre publikasjonar:

Stortingsmeldingar:

Tidsskrift:

LITTERATUR

