Det Norske Solistkor søker sangere

Det er snart muligheter for prøvesang for Det Norske Solistkor, som søker nye herrer inn i rekkene. Søknadsfristen er 2. mai. – og prøvesang blir arrangert mandag 8. mai. Det stilles høye krav til vokale ferdigheter og notelesing. Dette året skal Solistkoret bl.a. gjøre konserter på Kirkefestspillene i Kristiansand, Risør Kammermusikkfest og Ultimafestivalen.

Det Norske Solistkor søker tenorer og 2. bass

Prøvesangen vil blant annet inneholde to selvvalgte stykker av ulik karakter, i tillegg til at notelesningsferdighetene testes.

Det Norske Solistkor er et av Nordens ledende vokalensembler. Virksomheten drives i Oslo, men prosjekter og konserter gjennomføres i hele landet, samt i utlandet. Dirigent for Det norske solistkor er Grete Pedersen.

Send en kortfattet søknad med CV på e-post til daglig leder a.w.larsen@solistkoret .no innen tirsdag 2. mai. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til prøvesang, som vil bli avholdt mandag 8. mai med en evt. andre runde tirsdag 9. mai.

Vilkår

Sangere i Det norske solistkor er knyttet til koret på ett- og toårige åremålskontrakter. Sangerne lønnes etter avtale for prøver og konserter. Koret er prosjektbasert i den forstand at alle prøver knyttes til de enkelte prosjektene, og at man dermed ikke har prøver på faste dager.

Til høsten vil koret gjøre flere konserter i Oslo bl.a på Ultimafestivalen og sammen med Det Norske Kammerorkester.

Eventuelle spørsmål kan rettes til inspisient Astrid Thorstensen, tlf.: 959 14 786 eller daglig leder André W. Larsen til.: 2241 3970. For mer informasjon om Det norske solistkor: www.solistkoret.no