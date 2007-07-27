Det Norske Jentekor urfremfører Ratkje-stykke i Japan

Det Norske Jentekor reiser til Japan den 27. juli. Med seg har de en nyskrevet komposisjon av Maja Ratkje. Stykket «RO – URO» vil bli urfremført på Act Citys hovedscene, søndag 5. august under Hamamatsu World Youth Choir Festival.

Det Norske Jentekor fyller 60 år i 2007, og har gjennom hele sin virketid markert seg som et barne- og ungdomskor som ønsker å ta i bruk hele korrepertoaret. Flere ganger har koret bestilt verk fra kjente norske samtidskomponister.

— Vi ønsket å ta med oss et nyskrevet, norsk verk da vi ble invitert til Japan, og valgte på øverste hylle. Maja Ratkje er en av de mest spennende tonekunstnerne vi har i dag, og vi er stolte over at hun sa seg villig til å skrive et stykke for vårt ensemble, sier kunstnerisk leder for Det Norske Jentekor, Anne Karin Sundal.

«RO – URO» er et stykke om krig og fred. Stykket utfordrer koristene til å ta i bruk såvel stemme som bevegelse og scenerom.

— Det har vært min intensjon å la verket bevege seg ut over det som normalt forbindes med en korsats, og partituret er til tider mer likt en dreiebok enn normale kornoter. Lys, lyd og bevegelse spiller en avgjørende rolle for framdriften i stykket, men det er ingen «historie» fra a til å som fortelles, snarere en rekke konstellasjoner med delvis tydelige, og delvis skjulte elementer, forteller Maja Ratkje.

Tittelen «RO – URO» henspiller også på begrepsparet ‘orden’ og ‘kaos’. Det leses fra en alternativ skapelsesberetning fra pre-kristen tid, hentet fra tekstene i ‘The Nag Hammadi Library’.

— Her beskrives hvordan universets orden holdes oppe bare når det er balanse mellom de dualistiske kreftene maskulin/feminin, og hvor galt det går når en gud feilslått setter seg selv alene som verdens hersker. Lek spiller en stor rolle i stykket, og jentenes individuelle bidrag er avgjørende, forteller komponisten.

Norsk folkemusikk er også et gjennomgående element, og sangerne vil blant annet synge temaer fra «Din sol går bort» og «Gjendines bånlåt».

— Vi gleder oss veldig til å fremføre dette for et nysgjerrig og åpent korpublikum i Japan, og vil også presentere verket i Norge i løpet av det kommende året, forteller Anne Karin Sundal.

Dette i følge en pressemelding

Det Norske Jentekor ble etablert under navnet NRKs Jentekor i 1947. Koret skiftet navn i 1994 og er i dag et selvstendig kor av høy kvalitet som rekrutterer sangere fra hele Østlandsområdet. Koret har ca 30 sangere fra 11-19 år og ledes av den prisbelønte dirigenten Anne Karin Sundal.

Maja S. K. Ratkje (1973) er en av landets fremste samtidskomponister- og musikere. I 2001 mottok Ratkje, som første komponist i Norge, Arne Nordheims komponistpris. Hun har også mottat andre priser i inn-og utland, deriblant Edvardprisen (to ganger). Hun har skrevet stykker for store og små ensembler, for film, installasjoner og danseforestillinger. Hun har også gjort seg markert som improvisasjonsmusiker i ensembler som SPUNK og Fe-mail/Agrare. Se også Ratkjes hjemmesider.