Frelsesarmeen inn i Norges Musikkorps Forbund: Vil revitalisere brassband-tradisjonen

– En viktig avtale for kulturlivet, sier generalsekretær i Musikkorpsforbundet, Kjersti Tubaas.

– Musikktradisjonen i Frelsesarmeen er en skatt med tusentalls komposisjoner for ensembler av alle størrelser; fra de enkleste arrangement for mindre grupper til de mest intrikate og utfordrende komposisjoner for fullt brassband. De tilbyr felleskap, musikkutvikling og inkludering i lokalmiljøer.

Det sier Kjersti Tubaas i pressemeldinga som fellesforbundet for norske korps har sendt ut: – Musikkorpsene deres er en spydspiss i felleskapsarbeidet de gjør over hele landet. Det er stort for oss at de vil være en del av et musikkorpsforbund for å styrke dette arbeidet i Frelsesarmeen og for at vi er en åpen arena sammen, sier generalsekretær Tubaas videre.

Generalsekretæren forteller at mye av musikken norske korps bruker i dag, har sitt utspring fra Frelsesarmeens rikholdige repertoar. Enten i form av originalverk, eller komposisjoner bygget på vakre hymner.

– Når vi vet at det første Brass-Bandet i Frelsesarmeen, Templet hornorkester, startet i 1888, er det en solid tradisjon vi snakker om. Nå knytter vi formelt et tettere bånd, og vi kan utvikle og samarbeide tettere på flere arenaer, sier Tubaas.

Frelsesarmeen har vært en stor bidragsyter til norske korps gjennom flere tiår. Mange komponister, med bakgrunn fra Frelsesarmeen, har vært representert med store og små verk i konserter, konkurranser – og ikke minst i Norgesmesterskapet for brassband.

– Det at vi nå inngår et samarbeid med Norges Musikkorps Forbund (NMF) håper vi vil bidra til å revitalisere brassband-tradisjonen i Frelsesarmeen, sier Espen Ødegaard, musikkonsulent i Frelsesarmeen.

Fredag 3. mars signerte Frelsesarmeen for første gang en avtale med Norges Musikkorps Forbund (NMF). Ødegård tror begge organisasjoner kan lære mye av hverandre.

– Vi er stolte av at Frelsesarmeen blir en del av musikkorpsforbundet, og blir med på utviklingen av musikkorps som en relevant og attraktiv aktivitet for alle. Det er en viktig avtale for kulturlivet! Vi får med en stor skatt og musikktradisjon inn i det store mangfoldet vi allerede har, og kan bedre styrke utviklingen av musikkorps som en verdifull og attraktiv aktivitet for alle, understreker Kjersti Tubaas.

NMF peker i pressemeldinga også på de lange felles, brasstradisjonene: «Faktisk så langt tilbake som til grunnlegger William Booths tid, som etablerte hornorkester som alternativ til kirkeorgel – som var vanskelig å få med seg utendørs. Siden den gang har musikantene spilt en sentral rolle på friluftsmøter, og fremdeles er det brass-gruppene som spiller til jul ved julegrytene eller «bare» på torget en lørdag formiddag. Under pandemien var det mange av gruppene som spilte utendørs regelmessig,» framholder de.

Økende interesse for hornorkestre i Frelsesarmeen

Norges Musikkorps forbund (NMF) er den største kulturfrivillige organisasjonen i Norge med ca. 60 000 medlemmer og ca. 1600 medlemskorps. Frelsesarmeen kan nå se fram til tilgang på NMFs godt utarbeidede læringsplattformer, instruktører og kurs. Materiell og gode forsikringer er andre fordeler som følger med et medlemskap i korpsforbundet.

– Brass-gruppene er ofte en sentral del av gudstjenestene i våre menigheter og holder mange konserter i løpet av et år. Jeg tror også man med sikkerhet kan si at mange musikanter har bevart sin tro nettopp på grunn av tilhørighet i disse felleskapene. Brassband-tradisjonen har hatt en fantastisk utvikling i Norge, noe vi gjerne vil være en del av. Vi er glade for å se økende interesse også hos oss. I dag har vi brass-grupper på 24 av våre korps, med opptil 350 deltakende medlemmer, forteller Ødegaard.

De viser også til en rikholdig musikkatalog på Salvation Army Music Index er det per dato oversikt over og mulighet for å kjøpe 5 461 komposisjoner for brassband (messing, red. anm.) utgitt av Frelsesarmeen i ulike land. Det er et antall som øker med flere titalls komposisjoner hvert år. I tillegg kommer noen tusen hymne-arrangement i de velkjente Band Tune Books (BTB) og lignende utgivelser.

Mange komponister, med bakgrunn fra Frelsesarmeen, har vært representert med verk på brass band-NM, slik som:

Edward Gregson – 131 ganger som selvvalgt, pluss syv pliktnummer med 13 ulike verk

Peter Graham – 115 ganger som selvvalgt, pluss ett pliktnummer med 16 ulike verk

Eric Ball – 46 ganger som selvvalgt, pluss fem pliktnummer med 19 ulike verk.

Også Kenneth Downie, James Curnow, William Himes og Robert Redhead er komponister som har vært representert i brass band-NM.

Av norske komponister og arrangører som har vært en viktig del av det norske korpsmiljøet er John Brakstad og Tom Brevik. Begge disse har tilknytning til Frelsesarmeen, står det i pressemeldinga.