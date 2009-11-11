Kunstmusikk

Delte øyeblikk

Publisert
11.11.2009
Skrevet av
Ida Habbestad

I november holder de to kontrabassistene Håkon Thelin og Stefano Scodanibbio konserter og workshops i fire norske byer.

Stefano Scodanibbio er en italiensk kontrabassist og komponist, hvis navn er nært knyttet til kontrabassens renessanse som soloinstrument på 1980 og -90-tallet. Han har samarbeidet med de fleste av det 20.århundres største komponister, og han har skapt helt nye spilleteknikker. Disse har formet hans eget musikalske språk og åpnet for helt nye måter å skrive for strykeinstrumenter.

Håkon Thelin er kunststipendiat ved Norges Musikkhøgskole. Her arbeider han med musikken og spilleteknikkene til Stefano Scodanibbio, og med en videreføring av spilleteknikkene gjennom egne nykomponerte verk.

Turneen er del av Thelin sin stipendiatarbeid, og er støttet av Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, Fri Resonans, Ny Musikk og Norges Musikkhøgskole.

Duoen vil fremføre egne duoer og soloverk samt improvisasjoner. Håkon Thelin vil urfremføre et nytt verk for solo kontrabass og tape.

Konsertprogrammet er som følger:

”Da una certa nebbia”, Stefano Scodanibbio (2002)

“Naked Angel Face”, Sylvano Bussotti (1982)

Improvisasjoner

“Shared moments”, Håkon Thelin (2008) wp

”Geografia amorosa”, Stefano Scodanibbio (1994)

Konsertoversikt:

15. november: konsert, Gråmølna Kunstgalleri, Trondheim

17. november: konsert, No 5 Bergen Kunsthall, Bergen

18. november: workshop, Tou Scene, Stavanger

18. november: konsert, Tou Scene, Stavanger

19. november: konsert, Levinsalen, Norges Musikkhøgskole, Oslo

20. november: workshop og mesterklasse, Auditoriet, Norges Musikkhøgskole, Oslo

Mer om utøverne på thelin.no og stefanoscodanibbio.com

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

