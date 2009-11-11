Delte øyeblikk
I november holder de to kontrabassistene Håkon Thelin og Stefano Scodanibbio konserter og workshops i fire norske byer.
Stefano Scodanibbio er en italiensk kontrabassist og komponist, hvis navn er nært knyttet til kontrabassens renessanse som soloinstrument på 1980 og -90-tallet. Han har samarbeidet med de fleste av det 20.århundres største komponister, og han har skapt helt nye spilleteknikker. Disse har formet hans eget musikalske språk og åpnet for helt nye måter å skrive for strykeinstrumenter.
Håkon Thelin er kunststipendiat ved Norges Musikkhøgskole. Her arbeider han med musikken og spilleteknikkene til Stefano Scodanibbio, og med en videreføring av spilleteknikkene gjennom egne nykomponerte verk.
Turneen er del av Thelin sin stipendiatarbeid, og er støttet av Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, Fri Resonans, Ny Musikk og Norges Musikkhøgskole.
Duoen vil fremføre egne duoer og soloverk samt improvisasjoner. Håkon Thelin vil urfremføre et nytt verk for solo kontrabass og tape.
Konsertprogrammet er som følger:
”Da una certa nebbia”, Stefano Scodanibbio (2002)
“Naked Angel Face”, Sylvano Bussotti (1982)
Improvisasjoner
“Shared moments”, Håkon Thelin (2008) wp
”Geografia amorosa”, Stefano Scodanibbio (1994)
Konsertoversikt:
15. november: konsert, Gråmølna Kunstgalleri, Trondheim
17. november: konsert, No 5 Bergen Kunsthall, Bergen
18. november: workshop, Tou Scene, Stavanger
18. november: konsert, Tou Scene, Stavanger
19. november: konsert, Levinsalen, Norges Musikkhøgskole, Oslo
20. november: workshop og mesterklasse, Auditoriet, Norges Musikkhøgskole, Oslo
Mer om utøverne på thelin.no og stefanoscodanibbio.com