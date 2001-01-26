Kunstmusikk

Delius’ samlede verker til Nasjonalbiblioteket

26.01.2001
- Red.

Mandag 22. januar mottok Norsk musikksamling en stor og verdifull partiturgave i London. Ved en mottagelse hos ambassadør Tarald O. Brautaset i residensen fikk Magne Seland, avdelingsleder i Norsk musikksamling, overrakt den engelske komponisten Frederick Delius (1862-1934) samledeverker i noteutgave.

Gaven var fra Delius Trust og ble overrakt av formannen, dirigenten David Lloyd Jones. Som kjent var Delius en stor Norgesvenn og en nær venn av mange norske kunstnere, deriblant Edvard Grieg, Christian Sinding, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Gunnar Heiberg, Knut Hamsun og Edvard Munch.

Delius-stiftelsen ble stiftet i 1935. Stiftelsen forvalter rettighetene til Delius sine verker og sies å være ganske velhavende. Siden mange av verkene er direkte inspiret av Norge, nordmenn og norsk litteratur og miljø, mener stiftelsen av det er naturlig at Nasjonalbiblioteket ved Norsk musikksamling er i besittelse av alle verkene i noteutgave.

Det er en betydelig gave, på ca. 50 bind. Det dreier seg om verkkritiske utgaver, og flere supplementsbind er under arbeide. Norsk musikksamling har tidligere forsøkt å bestille denne utgaven, men ikke fått den, så da tilbudet om gaven kom via Dr. Lionel Carley i The Delius Trust, var det i følge Norsk Musikksamling som «julekvelden».

Plateselskapene Classico Records og Meridian Records lanserte ved samme anledning to nye CD’er med innspillinger av Griegs og Delius’ verker. Bridge Quartet spilte fra Griegs og Delius’ strykekvartetter.

GenreKunstmusikkKlassisk

