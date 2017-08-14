Borealis fortsetter samarbeidet med Bergen Nasjonale Opera

14.08.2017
- Red.

– Om vi vil forme fremtidens opera, må vi åpne opp operahusene for unge komponister, sier kunstnerisk leder for Borealis, Peter Meanwell.

For tredje år på rad samarbeider Borealis tett med Bergen Nasjonale Opera (BNO) for å utvide og utforske operaformatet.

I prosjektet 3×3: Future Opera har tre unge nordiske komponister fått i oppdrag å skrive hvert sitt nye operaverk. Lars Skoglund, Rebecka Ahvenniemi og Øyvind Mæland er ifølge pressemeldingen alle valgt på grunn av sitt virke innen samtidsmusikken. I 3×3: Future Opera skriver de hvert sitt verk på 15 min. for tre sangere og fire musikere. Premieren finner sted på Borealis i mars 2018 på Cornerteateret.

– Om vi vil forme fremtidens opera, må vi åpne opp operahusene for unge komponister. Opera bør være like eventyrlysten som andre kunstformer. Det er flott å feire store operaer fra tidligere tider, men vi må samtidig gi unge komponister tilgang til å eksperimentere med alle verktøy og muligheter som finnes på operahusene idag – slik det gjøres innen andre fagfelt. Først da kan vi skape fremtidens opera, sier kunstnerisk leder for Borealis, Peter Meanwell i meldingen.

Samarbeidet mellom BNO og Borealis har handlet om å finne nye innfallsvinkler for å skape opera – og gjerne å utfordre den gjengse oppfattelse av hva opera kan og skal være. Deres samarbeid fra 2016 med operaen It’s All True av det amerikanske operakompaniet Object Collection får nå internasjonal oppmerksomhet, og stykket som var et bestillingsverk bassert på katalogen til bandet Fugazi skal settes opp i London i desember.

