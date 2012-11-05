Anne-Lise Berntsen er død
Sopransangeren ble 69 år gammel.
Anne-Lise Berntsen døde i Oslo natt til 3. november etter en tid med sykdom.
Hun ble født 28. august 1943 i Drammen og vokste opp i Eggedal i Buskerud.
Berntsen har opptrådt ved operahus verden over og gjort en rekke musikkinnspillinger.
Operadebuterte i Stockholm
Sopranen operadebuterte på Kungliga Teatern (i dag Kungliga Operan) i Stockholm i 1984. Gjennombruddet som operasanger kom i Folkeoperaen i Stockholm i tittelrollen til Giacomo Puccinis «Turandot» i 1988.
Hun har senere hatt roller ved operahusene i blant annet København og Göteborg, i tillegg til solistkonserter i Europa, USA og Japan. Berntsen har også undervist i sang ved NTNU i Trondheim.
Sangeren bodde de siste årene i Vardø i Finnmark.