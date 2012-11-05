Anne-Lise Berntsen er død

Sopransangeren ble 69 år gammel.

Anne-Lise Berntsen døde i Oslo natt til 3. november etter en tid med sykdom.

Hun ble født 28. august 1943 i Drammen og vokste opp i Eggedal i Buskerud.

Berntsen har opptrådt ved operahus verden over og gjort en rekke musikkinnspillinger.

Operadebuterte i Stockholm

Sopranen operadebuterte på Kungliga Teatern (i dag Kungliga Operan) i Stockholm i 1984. Gjennombruddet som operasanger kom i Folkeoperaen i Stockholm i tittelrollen til Giacomo Puccinis «Turandot» i 1988.

Hun har senere hatt roller ved operahusene i blant annet København og Göteborg, i tillegg til solistkonserter i Europa, USA og Japan. Berntsen har også undervist i sang ved NTNU i Trondheim.

Sangeren bodde de siste årene i Vardø i Finnmark.