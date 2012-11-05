Kunstmusikk

Anne-Lise Berntsen er død

05.11.2012
Embret Rognerød

Sopransangeren ble 69 år gammel.

Anne-Lise Berntsen døde i Oslo natt til 3. november etter en tid med sykdom.

Hun ble født 28. august 1943 i Drammen og vokste opp i Eggedal i Buskerud.

Berntsen har opptrådt ved operahus verden over og gjort en rekke musikkinnspillinger.

Operadebuterte i Stockholm

Sopranen operadebuterte på Kungliga Teatern (i dag Kungliga Operan) i Stockholm i 1984. Gjennombruddet som operasanger kom i Folkeoperaen i Stockholm i tittelrollen til Giacomo Puccinis «Turandot» i 1988.

Hun har senere hatt roller ved operahusene i blant annet København og Göteborg, i tillegg til solistkonserter i Europa, USA og Japan. Berntsen har også undervist i sang ved NTNU i Trondheim.

Sangeren bodde de siste årene i Vardø i Finnmark.

Relaterte saker

Mesterklasse med Berntsen

Anne-Lise Berntsen inviterer til solistkurs i Vardø i juni.

Nils Henrik Asheim på Festspilene,

Ei krysning mellom struktur og uavhengighet

«Hvis jeg tør å si hva jeg tenker på, våger å falle, hvordan tar du i mot?”, spør Hild Borchgrevink...

The Source (of Christmas)

Ti år med The Source: of Christmas

The Source er stolte over for tiende gang å kunne presentere The Source: of Christmas. Blant årets gjester er dirigent...

Anne Lise Berntsen

Essensfestival med sterkt program

For femte år på rad arrangeres det musikkfestival i Gamlebyen i Fredrikstad, i tidsrommet 29. august til 1. september. Målet...

Frode Haltli

En rimelig opptatt mann

Frode Haltli er 26 år gammel, og har alt begynt å skape seg et solid ry som akkordeonist. I forbindelse...

Terje Isungset (Foto: Bård Løken)

UDs reisestøtte – tildelingene våren 2006 er klare

UDs tilskuddsordning for profesjonelle musikeres konserter i utlandet forvaltes av Musikkinformasjonssenteret (MIC). Ved andre tildelingsrunde for turneer og konserter i...

Flere saker

I juni fyller Jon Balke 70 år. Lørdag 3. mai 2025 er det duket for stor konsert i Lindemansalen.

Blå toner med Balke

Jon Balke er ute etter Eureka-opplevelsene på scenen. I juni fyller han 70 år, og feirer med storkonsert på Musikkhøgskolen.

Sigrid er trippelnominert til P3 Gull

Disse er nominert til P3 Gull

Og du kan nå stemme på hvem som kan vinne to av prisene under prisutdelingen 25. november.

Tone Ravnå Bjørnstad i studio.

Skaperundersøkelsen etterlyser flere deltakere – særlig kvinner

UiO har siden i vinter gjennomført Skaperundersøkelsen. 250 personer har svart, men forskerne vil helst doble antallet. – Spesielt vil...