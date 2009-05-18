Mesterklasse med Berntsen

Anne-Lise Berntsen inviterer til solistkurs i Vardø i juni.

Som et ledd i sangeren Anne-Lise Berntsens prosjekt «Vardø-vannveien til Russland», som nylig fikk 1.2 millioner kroner i støtte av Barentssekretariatet, skal det holdes kurs for russiske og nordiske solister i tiden 18 – 22 juni. Studenter i alle aldersgrupper og på alle nivå oppfordres til å melde sin interesse til sissel.hoyem.aune@hf.ntnu.no

#gallery-1 {

margin: auto;

}

#gallery-1 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-1 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-1 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Kurset blir holdt i Musikkhuset i Vardø. 21. juni og avsluttes kurset med midnattskonsert i kirken.

Mesterklassetimene er åpne for alle interesserte.

Påmeldingsfrist er 25. mai. (17. juni for «passive»)