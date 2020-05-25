Åsne Hagen ansatt som daglig leder for Tekstallmenningen, en ny, nasjonal sentral for kulturtidsskrifter

Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen er et initiativ fra Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening og kulturtidsskriftet Vagant, som vil synliggjøre og styrke tidsskriftenes betydning i offentligheten. Sentralen skal tilby tjenester innen abonnementshåndtering, distribusjon og markedsføring, og vil bidra til et mer vitalt offentlig ordskifte. Initiativet er støttet av Kulturrådet og Fritt Ord, og inspirert av det svenske Nätverkstan i Gøteborg. Tekstallmenninen ligger i Bergen.

Åsne Hagen (41) har bakgrunn som prosjektleder og erfaring fra offentlig sektor, kulturarrangement og humanitært arbeid. Hun har god kjennskap til tidsskrifts- og småforlagsverdenen, samfunnsdebatt og fanzine-publisering. I tillegg har hun praktisk erfaring som distribusjonsmedarbeider hos Vigmostad & Bjørke/Fagbokforlaget.

– Åsne Hagen har både forståelse og entusiasme for tidsskriftenes betydning, og kompetanse knyttet til etablering og prosjektledelse. Vi har stor tro på at hun kan realisere vår ambisjon, sier styreleder Inga Moen Danielsen.

Tekstallmenningen etableres i Bergen og skal tilby tjenester til tidsskrifter i hele landet. På sikt vil sentralen også tilby tjenester til småforlag.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på dette nybrottsarbeidet. Det er et vell av kulturtidsskrift som fortjener å nå ut til mange flere. Tekstallmenningen skal jobbe for at tidsskriftene blir synligere, mer tilgjengelige og lettere å få tak i overalt i landet, sier Åsne Hagen.

Åsne Hagen tiltrer stillingen 1. september 2020.

