Åsne Hagen, leder av ny sentral for kulturtidsskrifter

(Foto: Mirza Dergic)

Åsne Hagen ansatt som daglig leder for Tekstallmenningen, en ny, nasjonal sentral for kulturtidsskrifter

25.05.2020
- Red.

– Det er et vell av kulturtidsskrift som fortjener å nå ut til mange flere. Tekstallmenningen skal jobbe for at tidsskriftene blir synligere, mer tilgjengelige og lettere å få tak i overalt i landet, sier Åsne Hagen

Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen er et initiativ fra Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening og kulturtidsskriftet Vagant, som vil synliggjøre og styrke tidsskriftenes betydning i offentligheten. Sentralen skal tilby tjenester innen abonnementshåndtering, distribusjon og markedsføring, og vil bidra til et mer vitalt offentlig ordskifte. Initiativet er støttet av Kulturrådet og Fritt Ord, og inspirert av det svenske Nätverkstan i Gøteborg. Tekstallmenninen ligger i Bergen.

Åsne Hagen (41) har bakgrunn som prosjektleder og erfaring fra offentlig sektor, kulturarrangement og humanitært arbeid. Hun har god kjennskap til tidsskrifts- og småforlagsverdenen, samfunnsdebatt og fanzine-publisering.  I tillegg har hun praktisk erfaring som distribusjonsmedarbeider hos Vigmostad & Bjørke/Fagbokforlaget.

Åsne Hagen har både forståelse og entusiasme for tidsskriftenes betydning, og kompetanse knyttet til etablering og prosjektledelse. Vi har stor tro på at hun kan realisere vår ambisjon, sier styreleder Inga Moen Danielsen.

Tekstallmenningen etableres i Bergen og skal tilby tjenester til tidsskrifter i hele landet. På sikt vil sentralen også tilby tjenester til småforlag.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på dette nybrottsarbeidet. Det er et vell av kulturtidsskrift som fortjener å nå ut til mange flere. Tekstallmenningen skal jobbe for at tidsskriftene blir synligere, mer tilgjengelige og lettere å få tak i overalt i landet, sier Åsne Hagen.

Åsne Hagen tiltrer stillingen 1. september 2020.

Ballade er medlem av Norsk tidsskriftforening.

Relaterte saker

«I Bergen finns ett kontor.» Den svenske kunstneren Sara Granér dokumenterte konferansen, og illustrasjonen «I Bergen finns ett kontor» ble stadig referert til. Kontoret er nå et steg nærmere virkeligheten

En nasjonal sentral for kulturtidsskrifter

Den nye foreningen Tekstallianse i Bergen er tildelt 600.000 kr i Kulturrådets nye ordning Tidsskrift og kritikk for å etablere...

Utredningen «Kulturtidsskriftene» fra 2017 avdekket den vanskelige økonomiske situasjonen mange tidsskrifter lever under. Utredningen ble gjort på bestilling fra Norsk kulturråd, som har hatt et langvarig engasjement for kunstkritikk og kulturtidsskrifter

Opprop: Sviket mot tidsskriftene

Kulturrådet anerkjenner hva det krever å opprettholde en kritisk offentlighet. Kulturdepartementet ser en annen vei.

Kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande

Tidsskriftkritikk som bommer

Kultur- og likestillingsministeren mener at Kulturrådet må disponere og prioritere tidsskriftstøtten innenfor sine budsjettrammer.

