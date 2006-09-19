Jazz

Utlysning: Daglig leder i Bergen Jazzforum

Publisert
19.09.2006
Skrevet av
- Red.

Bergen Jazzforum, Nattjazz og Vestnorsk Jazzsenter søker felles medarbeider i fast stilling for snarlig tiltredelse. Stillingen er tredelt mellom organisasjonene, og består i dag av 40% daglig leder for Bergen Jazzforum, 30% scenedriftsansvarlig for Vestnorsk Jazzsenter og 30% prosjektmedarbeider i Nattjazz. Innholdet i deler av stillingen kan bli endret. Søknadsfrist er 1. oktober. Utlysningsteksten kan du lese her.

Vi søker en engasjert, fleksibel og allsidig person med gode samarbeidsevner, som vil bidra i den videre driften og utviklingen av jazzmiljøet i Bergen.

Vedkommende bør ha:
— Erfaring fra arrangements- og konsertavvikling
— Erfaring fra informasjonsarbeid og pressekontakt
— Erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillig arbeid
— Kunnskap om regnskap og økonomi
— God ordenssans og evne til å selvstendig strukturere eget arbeid
— God formuleringsevne skriftlig og muntlig (norsk og engelsk)

Vi ønsker søkere med relevant utdanning og/eller arbeidserfaring. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr en selvstendig stilling med varierte arbeidsoppgaver og mulighet for å påvirke og utvikle organisasjonene. Arbeidet foregår i tett samarbeid med de frivillige i organisasjonen og vil blant annet bestå i:
— foreberedelse og avvikling av arrangementer
— informering om og annonsering av arrangementer, kontakt med presse
— utarbeiding av trykt program og oppdatering av websider
— søknads- og rapportarbeid vedrørende støtte
— budsjettering og regnskap

Arbeid foregår hovedsaklig i vanlig kontortid, men fleksibilitet kreves omkring arrangementsavvikling og møter. Det trekkes 2 % pensjonsinnskudd. Lønn etter avtale. Kvinner oppfordres til å søke.

Ytterligere informasjon om organisasjonene og stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Nattjazz Jon Skjerdal, tlf. 55 30 72 50 eller styreleder i BJF Bjørnar Vasenden, tlf. 92 48 71 09.

Les også mer om oss på www.bergenjazzforum.nowww.nattjazz.nowww.vestnorskjazzsenter.no.

Søknad med CV sendes elektronisk til ingvard@bergenjazzforum.no.

Bergen Jazzforum er en av Norges største og eldste jazzklubber med kontinuerlig drift siden 1972. Klubben er en medlemsorganisasjon, med et arbeidende styre og rundt 40 frivillige medarbeidere. I tillegg til egne produksjoner som festivalen Finsejazz og familiekonsertserien Bajazz drifter BJF Vestnorsk Jazzsenter sin hovedscene for Vestlandet, som i hovedsak består av konserter på USF Verftet. Totalt arrangeres det mellom 40 og 50 konserter i året. Medlemmene i BJF utgjør generalforsamlingen til Nattjazz og binder på den måten disse to organisasjonene sammen. Nattjazz er en av Norges aller største jazzfestivaler med ca 100 band på scenen i løpet av 11 dager i mai. Både klubben og festivalen har en klar programprofil på moderne norsk og internasjonal jazz.

Relaterte saker

Flere saker

