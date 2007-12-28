Plateåret 2007 – noen høydepunkter: Bjørn Hammershaug

– I et år med flere plateutgivelser enn noensinne er det nesten umulig å lytte seg gjennom alt som kommer ut, og en umenneskelig oppgave å plukke ut en håndfull som er «bedre» eller «viktigere» enn noe annet, skriver Ballades Bjørn Hammershaug i sin årsoppsummering. – Følgende liste er likevel et forsøk på å sette sammen et utvalg som jeg tror vil stå igjen lenge etter at 2007 har blitt et vagt minne en gang i fremtiden, mer enn at de har ropt om vår oppmerksomhet i året vi nå forlater.

Av Bjørn Hammershaug

Salvatore: ”Days of Rage” (Racing Junior)

Enkelte hadde denne med på årets oppsummering for 2006, men utgivelsesdatoen var altså satt til 1. januar 2007. Uansett er ”Days of Rage” så bra at den gjerne kan være med flere år på rad. ”Days of Rage” er Salvatores mest fullendte plate så langt, og det sier ikke lite. De har i over ti år vært en trofast leverandør av utforskende, groovy og eksperimentvillig rock som taler både til hodet og danseben. Med en stabil kjerne og sirkulerende gjester skapes muligheter for en fleksibilitet og dynamikk som gjenspeiles i musikken. Årets utgave er revitalisert med Anthony Barratt fra Billy Mahonie og Leon Muraglia, mannen bak legendariske Kosmische Club i London. «Days of Rage» er lyden av å cruise langs autobahn i en åpen sportsbil.

Fredrik Ness Sevendal: ”No Foly Bow” (Humbug/Apartment)

Sevendal er ikke den mest profilerte musikeren i kretsen rundt Brugata-kollektivet (som omfatter blant andre Salvatore, Kobi og DEL), og dette er faktisk den første utgivelsen under eget navn fra den drevne gitaristen. Sevendal stiger her frem fra skyggen med en plate som tar opp tråden fra de amerikanske primitivistene (Fahey, Basho) og følger den frem mot mer moderne etterfølgere (Six Organs, Cul de Sac, Sir Richard Bishop). ”No Foly Bow” er langt fra en blåkopiert hommage, den står solid på egen ben, ikke minst med en klang av det norske i seg. Variert og søkende beveger Sevendal og hans gitar seg uanstrengt mellom skummel folk, mild støy, repeterende meditasjoner og hengende droner.

Slagr: ”Solaris” (NORCD)

”Ønsket om å spille de lange linjers musikk – å brette ut og utforske elementer inspirert av folkemusikktradisjoner – er grunnlaget for Slagr” står det å lese i omslaget. Og dette er de lange linjers musikk. Anne Hytta (hardingfele), Sigrun Eng (cello) og Amund Sjølie Sveen på vibrafon har skapt en plate som utforsker det mediterende og melankolske, der middelalder møter modernitet i et fascinerende samspill. Trioen benytter folkemusikkens fundament som utgangspunkt for å skape noe som går utenpå vante genredefinisjoner. Låttitler som ”Snirkel”, ”Slør” og ”Skuggevev” hentyder at vi ikke skal på låvedans, men inn i en annen, høyst original verden av skyggespill og klarsinn.

Origami Arktika: ”Trollebotn” (Silber)

Trollmusikk fra skogen fra gjengen rundt Origami-nettverket som har tatt utgangspunkt i låtmateriale bygget på gamle sagn fra Telemark. Fra Ballades omtale: ”Men Origami Arktika har langt fra laget en tradisjonell folkemusikkplate. Trollebottens mytologiske plassering i ”ytterkanten” av verden kan med letthet overføres til musikken. Det er her platen løftes fra å være en lokalhistorisk kuriositet til å selv bevege seg inn i mytenes rike.”

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Ultralyd: ”Conditions for a Piece of Music” (Rune Grammofon)

I 2005 overtok Kjetil Møster saxpinnen etter Frode Gjerstad i Ultralyd. Sammen med Kjetil Brandsdal (bass) og MoHa (Morten Olsen/Anders Hana) utgjør han nå denne kvartetten som med ”Conditions…” tegner nye spor på sitt allerede rikholdige musikalsk kart. Her viser Ultralyd seg fra sin hittil mest umiddelbare side. Grunnlaget ligger fremdeles et sted mellom tung rock, impro og fri jazz, men her satt sammen på en lett, smilende og mer strukturert måte enn tidligere.

Natasha Barrett: ”Trade Winds” (Aurora)

Barrett tar oss med inn det maritime på ”Trade Winds”, der måkeskrik, værmeldinger, knirkende treverk, shantys, bølgeskvulp og rennende vann er gjennomgående motiver. Barretts behandlinger av havets elementer tar oss lyttere ned mot bunnløse dyp, der det kanskje er selve ferden som er målet. I det evige mørke, i denne tilsynelatende stillestående verden under overflaten er det langt mer som skjer enn det blotte øye kan oppfatte. Dette beskriver Barrett på en måte som både er lett forståelig og som stadig avslører nye overraskelser.

Now We’ve Got Members: ”Then is Just Another Kind of Now” (Metronomicon Audio)

Om denne platen mente undertegnede: ”Then is Just Another Kind of Now er oppfølgeren til Tiny Disasters On/Off fra 2004, og igjen inviteres vi lyttere med på en verdensomspennende reise. Sentrale stoppesteder er Balkan, Arabia, Judea, indieland og lekestue. Platen skjuler et vell av ideer og innfall, er en kreativ bombe som kastes mellom de mange involverte under en musikalsk stollek. Men tråden er rød og gjennomgangstonen definert. Det som kunne blitt en tøysete prøveklut for norske blekansikter ikledd turban/fez og hvite lendekleder har blitt et fullverdig musikalsk stykke med en helhetlig overbygning – der innslag av prog og jazz med naturlighet involverer seg med polka, klezmer, rebetika og sigøynermusikk.”

Marhaug/Asheim: ”Grand Mutation» (Touch)

Lasse Marhaug og Nils Henrik Asheim møttes på orgelloftet til Oslo domkirke like før den skulle stenge for oppussing i 2006. På ”Grand Mutation” muteres mektige orgelklanger med dirrende elektronikk til en katedralsk messe som fremdeles gir ekko langs de mektige buene og hvelvene i kirken.

Tuna Laguna: ”Ripples and Swells” (Guano)

Seks unge menn fra Lofoten debuterer med en instrumental plate som bølger frem og tilbake mellom smult farvann og kraftigere stormkast. Tuna Laguna finner i denne turbulensen nye muligheter for å revitalisere den såkalte ”post-rocken”. ”Ripples and Swells” er en delikat mikstur av Can, Frank Zappa, Four Tet, Stereolab og The Sea and Cake.

Howl: ”Higher Class of Lush” (DanceToTheBeatOfTheLivingDead/Tuba)

De skal ikke ha for originaliteten sin, Howl. Her sitter referansene løst, og bandet virker grundig belest i rockhistoriens ABC; fra Animals til Arctic Monkeys, fra Rolling Stones til Reigning Sound. Men det er ikke nødvendigvis noe negativt å gå i opptråkkede spor når melodiene sitter som ei kule og energien brer seg som et nervøst teppe over hele platen. Sjeldent stilsikkert og vellykket arbeiderklasserock for massene og indierock for hipsterne.

Et knippe til som har gått på høy rotasjon i år: Supersilent, Shit City, Frode Haltli, Ungdomskulen, Håkon Austbø: Claude Debussy, Lionheart Brothers, Valkyrien Allstars, Ulver, The Core/Bergen Big Band, Piston LTD., Prins Thomas, Diverse artister: NRK Sessions, Kambodsja, Arve Henriksen, Truls and the Trees, Sten Ove Toft, Hild Sofie Tafjord.