Trond Kopperud

(Foto: Privat)

Jazz

Minneord om Trond Kopperud (1961-2021)

Publisert
11.10.2021

Trond Kopperud var en lun og omsorgsfull lærer, og en usedvanlig trivelig kollega, skriver studenter og lærere i dette minneordet om trommeslager og pedagog Trond Kopperud. Kopperud gikk bort 26. september 2021, 60 år gammel.

Vi har mistet vår kjære gode kollega, høyt verdsatte lærer og umistelige venn, Trond Kopperud.

Trond døde natt til 26. september etter 1,5 år med en grusom ondartet og hissig kreftsvulst i hjernen, en meningsløs bråstopp på et liv fullt av kraft og oppdrift.

Trond etterlater seg et stort hull her hos oss. Han var en lun og omsorgsfull lærer, og en usedvanlig trivelig kollega.
Trond var den typen menneske som gjorde at vi begynte å omtale folk som hel ved.
Kjernekar.
Det var Trond.

En usedvanlig lagspiller, som alltid bidro stort til fellesskapet.

En fyr som sa ja,
som stilte opp.

Sprek som en ungfole,
blid,
interessert,
informert,
smart,
glad i folk,
leken,
god å være rundt.

I tillegg til å være en sånn kjernekar, så var Trond musiker i verdensklasse. De han spilte med, understreker hvor trygge de følte seg når det var Trond som satt bak trommene. Dette beskriver godt hvordan Trond hadde store fotspor uten å kreve å få mye plass på bekostning av andre.

Sånn var Trond, og vi kommer til å savne nærværet hans uendelig mye.

Det hullet han etterlater seg vil aldri forsvinne, og vi skal la det være der. Vi skal fylle det med alle de gode minnene han har gitt oss, og vi skal fortsette å snakke om han, å ha han som rollemodell og nyte all den vakre musikken han har gitt oss. Og ikke minst skal vi skåle for han under lampene hans i baren på Dokkhuset. Et stort menneske er borte.

 

Studenter og kollegaer ved NTNU Institutt for musikk

