JazzTribute: Hyllest til stilskapende jazzmusikere

Noen av våre fremste utøvere formidler svingende liv, noen vemodige toner, masser av lystig lekenhet og en porsjon overraskende, velsmakende, etnisk krydder på Drammens Teater og Kulturhus. Artister som Laila Dalseth, Hilde Hefte, Anders Aarum Trio og Royal Garden Jazzband spiller og kåserer i den nye konsertserien JazzTribute.

Vi bringer her videre pressemeldingen fra Drammens Teater og Kulturhus: Jazzmusikkens viktigste kjennetegn er improvisasjon. Forskjellige uttrykksformer er blitt preget og skapt av stilskapende musikere i de forskjellige epokene som oppstod gjennom hele 1900-tallet etter at den første jazzplaten ble spilt inn i 1917 («Orginal Dixiland Jazz Band»). Hvordan ulike musikerne har fremført sitt materiale, har bidratt til å skape ulike stiler innenfor jazzmusikken.

Musikken er ofte preget av en rytmisk frasering som det er vanskelig å skrive ned i det tradisjonelle notasjonssystemet. Vår kjennskap til jazz bygger derfor mer på plateinnspillinger enn på noter. Siden det er framføringen som er det viktigste i jazzmusikken, er det vanlig med såkalte standardlåter. Det vil si at forskjellige artister spiller den samme komposisjonen, men gjør musikken til sin egen ved å framføre den på sin måte. Stilarter innen jazzmusikken kan ofte bli avgrenset ut fra hvordan en artist spilte i en viss periode i sin karriere. Det har likevel utviklet seg en del forholdsvis tydelige stilgrupper innenfor jazzmusikken, og det er noe av det vi skal se nærmere på.

Dette er ikke en systematisk framstilling av utviklingen innen jazzmusikken. Jazzmusikken har levd sitt eget liv, og musikerne har aldri vært avhengig av å holde seg innenfor en spesiell stilretning. Dette er derfor bare en tendens vi ser i ettertid. Hver kveld blir musikken fremført av det beste av norske jazzutøvere, instrumentalister og sangere. Profilerte jazzpersonligheter sørger for kvalitet. Følgende fokus vil bli presentert utover høsten:

BILLIE HOLIDAY med Laila Dalseth og Totti Bergh: Torsdag 27. september

Laila Dalseth forteller om Billie Holiday’s liv og om hennes mest kjente samarbeidspartnere. Sammen med sine musikervenner fremfører hun endel av Billie Holiday’s låter – både kjente og mer ukjente melodier. Billie Holiday er et av de mest sentrale navn i jazzhistorien, og programmet vil belyse bakgrunnen for hennes turbulente liv som menneske og sangerinne.

Internasjonalt står Laila Dalseth meget sterkt, og har en rekke glimrende kritikker både for egen konservirksomhet i ulandet og for plateinnspillinger med internasjonale toppmusikere som Al Cohn, Philip Catherine, Dave Frishberg, Red Mitchell, Milt Hinton Louis Stewart og Bengt Hallberg. Laila Dalseth har mottatt Spellemannsprisen 4 ganger (hvroav 3 for produksjoner i eget navn). I tillegg nominasjoner både for «årets jazzplate» og som «årets artist». At hun ble tildelt norsk jazz sin høyeste utmerkelse «Buddy» i 1976. Tyder på at hun har erfaring. Så var hun da også aktiv i Bergens jazzmiljø allerede som 14 åring.

Hun bor i Oslo, og jobber som solist med forskjellige grupper ved siden av at hun leder sitt eget band sammen med saxofonisten Totti Bergh. Med seg har hun Totti Bergh (sax), Egil Kapstad (piano), Kåre Garnes (bass) og Tom Olstad (trommer)

BILL EVANS med Hilde Hefte, Egil Kapstad, Bjørn Alterhaug, Nisse Sandstrøm: Lørdag 13.oktober

Hilde hefte (vokal), Egil Kapstad (piano), Nisse Sandstrøm (sax), Jan Halland (trompet), Bjørn Alterhaug (bass), Eivind Olsen (trommer).

Et virkelig A-lag i norden nordiske jazzverden presenterer en av de store jazzpianistene. Sammen med størrelser som Keith Jarret, Telonius Monk, og andre profilerte jazzpianister har Bill Evans formet Jazzens utvikling. Bill Evans var sentral i jazzen fra slutten av 50-åra, da han samarbeidet med Miles Davies, og fram til han døde i 1980.

LEIF «SMOKE-RINGS» ANDERSON med Knut Borge og Anders Aarum Trio: Tirsdag 30.oktober

Kveldens kåsør er «Smoke-rings»‘ tidligere makker i «Swing and Sweat», Knut Borge.

Den 25-årige pianisten Anders Aarum fra Moss er kommet som et friskt pust inn i Oslos jazzmiljø etter studier ved Agder Musikkonservatorium, Sibelius-akademiet i Helsinki og Musikhøgskolen i Göteborg. For tida tar han hovedfag på Norges Musikkhøgskole over temaet: «Stiltrekk som skiller den nordiske jazzen fra den afro-amerikanske».

Pianistisk suger Anders Aarum sin inspirasjon fra bl.a. Paul Bley, Keith Jarrett, McCoy Tyner og Bobo Stenson, han leser saksofonisten Jerry Bergonzis lærebøker i pentatonikk, men jobber først og fremst med å finne sitt personlige uttrykk. I den anledning legger han planer for å oppsøke Kenny Barron i New York – en pianist som behersker alle jazzens stilarter fra stride-piano til det nyeste nye. I JazzTribute møter vi Anders Aarum i selskap med bassisten Jens Fossum og trommeslager Torstein Ellingsen, en trio som nylig har gitt ut en kritikerrost plate. Dette swinger i beste «Smoke-rings»-ånd.

LOUIS ARMSTRONG med Royal Garden Jazzband: Onsdag 7. november (UTSOLGT) og fredag 9. November

RGJ ble etablert i 1955 av ildsjelene Finn Arnesen og Petter Falck. Det er dermed Norges nest eldste tradband. Finn Arnesen er fortsatt en drivende kraft i orkesteret, men Petters plass er nå overtatt av Per Borthen. De øvrige musikere har 20 – 25 års «fartstid» i orkesteret.

RGJ har deltatt i en rekke festivaler i inn- og utland. På den aller første Molde-festivalen var det nettopp RGJ som sørget for gammeljazzen. Senere har både Kongsberg, Oslo Jazzfestival og Sildajazz i Haugesund vært blant spillestedene. De har representert Norge i Internasjonal Dixielandfestival i Dresden to ganger, og høydepunktet har selvfølgelig vært deltagelse i Jazz & Heritage Festival i selveste New Orleans. Stilmessig spenner RGJ over alt fra New Orleans til swing-jazz. Til og med Stevie Wonder står på repertoiret. Hovedtyngden er imidlertid «moderne» dixieland fra 40 og 50 tallet, ispedd «gamle» Armstrong-låter.