Jazzsonen inntar Kvarteret i Bergen

Studentradioen i Bergen arrangerer søndag 9. november en dobbel-jazzkonsert, med musikere fra Norge, Island og USA. Det er Studentradioens eget jazzprogram Jazzonen som er drivkraften bak dette arrangementet, som byr på islandske Hilmar Jensson og amerikanerne Andrew D’Angelo og Jim Black på trommer. I tillegg blir det også en improvisert duo mellom den norske perkusjonisten Terje Isungset og Jensson.

Jazzonen sender hver mandag mellom 18-19, og tilbyr etter eget utsagn alt fra nye, lovende improjazz-talenter til skolering i den klassiske jazzens verden.

— Etter mange års jazznerding på eteren har Jazzonens bebrillede gutter endelig tatt mot til seg og samlet et frijazzens stjernelag for konsert på Kvarteret, heter det i en pressemelding Ballade har mottatt.

Musikerne fra USA og Island skal på en mini-turné i Skandinavia, og konserten i Bergen er eneste mulighet til å oppleve trioen TYFT på norsk jord i denne omgang. Trioen består av den islandske gitaristen Hilmar Jensson, Andrew D’Angelo på altsax/bassklarinett, og Jim Black på trommer. I tillegg lager gutta elektroniske lyder med hver sin laptop, opplyser Jazzsonen.

Musikken beskrives som en blanding av «rockete, frie utblåsninger, isbre-øde lydlandskap og intrikate komposisjoner.» Dette er likevel ikke musikk som spriker i alle retninger,forsikrer arrangørene: Gjennom flere års vennskap, turneer og to plateinnspillinger har trioen fått en sterk identitet.

Lørdag 8. november slipper TYFT sin nye CD «Ditty Blei» med releasekonsert på Reykjavik jazz-festival, med gjestemusikerne Herb Robertson og Trevor Dunn. Dagen etter tar de altså turen til Kvarteret med helt ferskt materiale.

For å innlede TYFTs infernalske frijazz, kan Jazzonen tilby en improvisert duo mellom perkusjonisten Terje Isungset og Hilmar Jensson. Terje Isungset er kjent for et personlig uttrykk hvor han bruker instrumenter som han bla. henter fra sine turer på fjellet, små steiner, bukkehorn og grener hvor han henger symbalene. Han tar ofte utgangspunkt i norsk natur og folkemusikk, uten at dette gjør ham konservativ. Han lager blant annet musikk ut av is og motorer fra Statoil.

Isungset og Jensson har bare ved et par anledninger opptrådt som en duo, og de har derfor få klisjeer å falle tilbake på. Og det er her mye av spenningen ligger: musikerne setter seg i en usikker situasjon for å tvinge seg selv til å tenke kreativt, og det fører til frisk og urørt musikk. Denne duoen har aldri opptrådt live tidligere i Norge, men valgte likevel å ta oppfordringen fra Jazzsonen.

— Vi i Studentradioen er stolte av å kunne presentere denne dobbelt-konserten, etter det avslutningsvis i pressemeldingen for konserten. – Det vil bli en drømmekonsert for frijazzslaver og en enestående mulighet for alle til å oppleve noen timers ublu og utfordrende musikk som vil oppstå i det uvisse skjæringspunktet mellom amerikansk, islandsk og norsk frijazz.

Arrangementet er støttet av Bergen Kommune og Kulturstyret, og finner som nevnt sted i Storelosjen på Kvarteret. Den starter 9. november kl. 21.