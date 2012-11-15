Jazz

Improboklanseringskonsert

Publisert
15.11.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Samtaler om fri-improvisert musikk på Torpedo.

Det er lanseringen av boken Lyttekunst som er anledningen for kveldens evenement på Torpedo bokhandel i Oslo.

Boken presenteres av Marhaug forlag som «den første boken om norsk fri-improvisert musikk», og inneholder en rekke dybdeintervjuer med flere prominente norske improvisatører, som Nils Henrik Asheim, Frode Gjerstad, Guro Skumsness Moe og Nils Økland.

Intervjuene er gjort av forfatter og filmskaper Tom Løberg Hovinbøle, som tidligere har laget dokumentarfilmen Nor-Noise, om støymusikk.

Lyttekunst er oppfølgeren til Nor-Noise.

Lanseringen finner sted i kveld kl. 19 på Torpedo. Det blir samtale med utgiver og forfatter, og Guro Skumsnes Moe og Janvin Motland står for musikalske innslag. Gratis inngang.

Improvisasjon

