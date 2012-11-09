Være med i støyorkester?

Spiller i 12 timer den 12.12.12.

Norwegian Noise Orchestra er et storband uten faste medlemmer, men fortrinnsvis bemannet av støymusikere.

Den 12. november markerer orkesteret ti års jubileum med en 12 timers konsert, og orkesteret har sendt en åpne invitasjon via Dans For Voksne.

Planen er å gi ut konserten i en 12 CD boks.

I den første utgaven av orkesteret kunne vi finne John Hegre, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Andreas Meland, Kai Mikalsen, Per Gisle Galåen, Hild Sofie Tafjord, Fredrik Ness Sevendal, Ole Hermann Melby, Sten Ove Toft, Sindre Andersen og Bjørn Hatterud.

for etableringen var «I vår tid preget av overdeven fokus på struktur, prestisje og originalitet synes vi noen bør ta tak og spille, og ivareta troen på fysisk, rensende og sexy støy.»