Ikke for ingenting

Helge Sunde er komponist og musikalsk leder i storbandet Denada. I mai reiser han og trompetist/prosjektleder Anders Eriksson til Tyskland for å motta den prestisjetunge Echo-prisen for beste storbandinnspilling 2009.

Det er albumet Finding Nymo som gjør Denada til prisvinnere. Det ble spilt inn i Jan Erik Kongshaugs Rainbow Studio og kom på markedet gjennom det tyske selskapet ACT, som også har sluppet det siste albumet til Frøy Aagre.

Finding Nymo er et slags postkort fra steder Denada har besøkt og ting som har skjedd der.

— Albumet er en hyllest til gleden av å reise rundt i verden og presentere egen musikk, sier Helge Sunde til Ballade.

Echo-prisen deles ut av Deutsche Phono-Akademie.

Sunde og Denada kommer i godt selskap under prisutdelingen. Blant andre mottagere av Echo-statuetten i år finner vi blant andre kometen Melody Gardot, Uri Caine, Roy Hargrove, Diana Krall og Bill Frisell.

— Det er viktig for oss at vi kom oss ned til Europa for å få spilt konserter og jeg tror dette vil hjelpe veldig. Det er den utøvende virksomheten som er hovedfokuset vårt, og jeg håper prisen kan hjelpe oss til å komme Europa rundt, sier Sunde.

Det er Tyskland som er navet i plateselskapsdrift og konsertmarked for Denada, og når det planlegges turné oppsøkes strategiske steder i Tyskland og Østerrike. Turneen som spikres nå vil blant annet gå innom Wien, og Sunde vet at september-reiseruta vil slutte med datoer i Saarbrucken og på Sortland. Men finanskrisen har ikke gjort jobben enklere for det 16 mann store bandet.

— Vi har ikke sett noe av dette i olje-Norge, men det finnes nesten ikke penger der ute, sier Sunde, som også til en viss grad må konkurrere med mye billigere radiostorband på kontinentet om festivalspillejobbene.

— Å reise med 16 mann og 80 kilo overvekt er ingen spøk. Vi prøver å få opp frekvensen, men vi er avhengige av pengene vi får fra Norsk kulturråd hver januar, sier Sunde.

Denada er inne på ensemblestøtteordningen til Kulturrådet. I 2009 spilte storbandet på Oslo Jazzfestival og Barentsjazz i Tromsø. I år står Molde Jazzfestival for tur, og da vil det dukke opp nytt materiale fra komponist Sunde.

— Vi må bare suse videre. Jeg må utnytte sjansen som har kommet nå til å skrive så mye musikk jeg får tid til. Og så er det veldig hyggelig å komme på en norsk festival. Vi har vært i Oslo, men vi har ikke hatt klippekort verken på Kongsberg eller Molde. så det gleder vi oss veldig til.

Finding Nymo er Denadas andre album.

Ensemble Denada består av:

Atle Nymo, Frode Nymo, Børge-Are Halvorsen og Nils Jansen – saksofoner

Frank Brodahl, Marius Haltli og Anders Eriksson – trompeter

(Eriksson er dessuten Denadas prosjektleder)

Helge Sunde, Erik Johannessen og Even Kruse Skatrud – tromboner

Olga Konkova – piano, Jens Thoresen – gitar, Per Mathisen – bass, Håkon Mjåset Johansen – trommer og Peter Baden – perkusjon og elektronikk

Fra v: Per Mathisen, Jens Thoresen, Håkon Mjåset Johansen, Helge Sunde, Frode Nymo, Even Kruse Skatrud, Olga Konkova , Nils Jansen, Atle Nymo, Arild Hillestad, Børge Are Halvorsen, Erik Johannsen, Anders Eriksson, Frank Brodahl, Marius Haltli