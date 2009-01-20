Jazz

Her kommer jazz-vinter’n

20.01.2009
Carl Kristian Johansen

INTERVJU: Vinterjazz står for døren i det snøen laver ned i det ganske land. Vinterjazz er en ti dager lang landsdekkende markering og skal synliggjøre av jazz i en periode det ikke skjer så mye annet. For klubbene viser statistikken at Vinterjazz generelt sett har bidratt til en positiv i forhold til besøkstall, sier Camilla Slaattun Brauer i Norsk jazzforum.

Av Carl Kristian Johansen

Vinterjazz er i utgangspunktet et dansk konsept som gjennom konsertvirksomhet har som formål å sette et fokus på jazzklubbenes virksomhet i Danmark. Ideen ble tatt til Norge av Norsk jazzforum, og i slutten av januar står den sjette Vinterjazz for tur i Norge. I ti dager fra 30. januar kan artister som Frøy Aagre, Karin Krog, Elephant9, Bugge Wesseltoft og Torbjörn Zetterberg Hot Five oppleves på norske jazzklubber.

— Vinterjazz er en slags felles markedsføringskampanje for våre klubber. Det er ikke en festival i vanlig forstand, men ti dager der vi markerer og synliggjør alt som skjer på våre medlemsjazzklubber. Samtidig gir vi et godt tilbud til publikum i en periode det er litt stille og rolig på jazzfronten, sier Camilla Slaattun Brauer i Norsk jazzforum.

Klubbmarkering

Det er opp til klubbene selv om de vil være med på Vinterjazz. De som deltar blir markedsført nasjonalt av Norsk jazzforum, mens den lokale markedsføringen er eget ansvar. Slaattun Brauer melder at de seks årene har gitt en ønsket effekt i form av økt oppmerksomhet og bedre publikumsoppmøte for flere av de deltagende klubbene.

— Noe klubber velger å kjøre et helt vanlig program, andre har økonomi til å gjøre noe ekstra under Vinterjazz. Det varierer fra klubb til klubb, men besøket har generelt sett blitt bedre under Vinterjazz. Vi har ingen konkret statistikk, men vi får årsrapporter fra jazzklubbene hvert år og totalt sett har det vært en positiv utvikling, sier Slaattun Brauer.

Norsk jazzforum står altså bak den nasjonale markedsføringen av Vinterjazz, som også har blitt etablert i Sverige, Åland og etter hvert også Finland. Dette har gitt grobunn for et nordisk samarbeid som Norsk jazzforum koordinerer i Norge. Samarbeidet dreier seg om å sende et utvalg artister fra disse landene på en nordisk turné.

NordJazz

Elephant9, Bugge Wesseltoft og Mari Kvien Brunvoll kommer til å representere Norge i det nordiske arrangørnettverket NordJazz som totalt kommer til å presentere sju nordiske artister. Disse skal gjøre til sammen 40 konserter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Åland og Grønland.

— Vi får flere og flere henvendelser fra artister som vil spille under Vinterjazz. I år kommer Frøy Aagre til å gjøre en turné under Vinterjazz og Sørnorsk jazzsenter har organisert flere spille jobber for Karin Krog i Sør-Norge under Vinterjazz, forteller Slaattun Brauer.

Hun vil ikke kalle Vinterjazz for en festival, slik danskene gjør. Men ulike muligheter for å utvikle Vinterjazz-konseptet vurderes kontinuerlig. Nå som by:Larm nærmer seg, kan dette utvikle seg til også å få karakter av å bli noe i nærheten av et bransjetreff for jazzsegmentet?

— Behovet for seminarer får egentlig vi dekket andre steder, og foreløpig er det heller ikke økonomi til å gjøre så mye annet enn det nordiske samarbeidet, sier Slaattun Brauer.

— Norsk jazzforum samarbeidet for noen år tilbake med by:Larm om å få med mer jazz. Vi så ingen grunn til at jazz ikke skulle være inkludert i programmet til bransjeseminaret. Det er bra å se at by:Larm har tatt tak i det og at jazz og improvisasjon er representert i konsertprogrammet.

I sitt seminarprogram har by:Larm tema som også er interessante for jazzbransjen.

— De fleste tema er uansett sjangeruavhengig, sier Slaattun Brauer til Ballade.

Vinterjazz har disse sidene på Internett. Der finnes programmet. Vinterjazz foregår i perioden 30. januar – 8. februar.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Vinterjazz 2007 logo

Vinterjazz 2007: 69 konserter på ti dager

Fredag 2. februar sparker Vinterjazz i gang for fjerde år på rad. Motif, Frøy Aagre, Jonas Kullhammar, Hanne Hukkelberg, Kristin...

Maria Kannegård Trio

Vinterjazz med stor finale i Oslo i helgen

Festivalen Vinterjazz avsluttes lørdag 5. og søndag 6.februar med jazz i stor størrelse når Cosmopolite presenterer Trondheim Jazzorkester og Østnorsk...

JøKleBa

JøKleBa åpner Vinterjazz

Fredag førstkommende åpner JøKleBa Vinterjazz 2005. Trioen med Per Jørgensen, Audun Kleive og Jon Balke utmerket seg som et strålende...

Megatsunami

Nordiske jazzkometer på Skandinavia-turné

Trioen Megatsunami ble dannet våren 2002, og har sin base i Trondheim hvor trioens medlemmer har studert ved jazzlinja på...

Camilla Slaattun Brauer (Foto: Norsk jazzforum)

Om å rekruttere kvinnelige musikere

INNLEGG: Fredag 27. februar 2009 ble Beate Øistad fra Ladyfest intervjuet i Ballade om skjevfordelingen mellom kjønn i musikkbransjen. Jeg...

Tore Flesjø (Foto: Norsk jazzforum)

Indeksår for jazzen

Statsbudsjettet for 2010 skapte ingen høylytt begeistring i norsk jazz, melder Norsk jazzforum.

Flere saker

Eir Vatn Strøm, Rasmus Kjorstad, Kajsa Balto, Karl Seglem, Anne Hytta og Ingrid Jasmin er blant mange musikere som har engasjert seg for større uttelling av vederlag. No skriv leiarane i tre tradisjonsmusikkorganisasjonane om det same.

Må tradisjonsmusikarar vere meir kyniske for å få meir attende frå TONO?

Den nye folkemusikkdebatten: – Må tradisjonsmusikarar vere meir kyniske i innmeldinga av verk for å få meir attende frå TONO?...

Jan Bang

Tysk kritikerpris til Jan Bangs «Reading the Air»

«Er det jazz? Er det kammerpop mikset med sfærisk musikk? Uansett: dette albumet hviler i et kontemplativt rom.»

Nassima Dzair. Umar Ashraf, Amina Sahan og Ayaz Hussain Foto: TrAP

Gi kulturyrkene høyere status

Vil kulturbransjen ha mangfold må bransjen fremsnakkes i minoritetsmiljøer som heller vil at ungdommen skal bli lege.