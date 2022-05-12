Inviterer andre artister de ser opp til, spiller med hver og en på ny festival

Fem gjesteartister, ett husband, ingen øving.

De kjente jazzmusikerne Erlend Apneseth, Stephan Meidell og Øyvind Hegg-Lunde er husband og en rekke jazzistiske norske musikere opptrer som gjester på trioens nystartede festival – og alle må improvisere.

På «Gjestespill» spiller Erlend Apneseth Trio fem dager i strekk, med en ny gjesteartist hver dag. De har ikke øvd med gjesteartisten, så resultatet blir en fullt improvisert konsertrekke – første dag på Landmark,

og de resterende på den intime nabolagskaféen Nobel Bopel. Bandet sier de ville invitere samspill med flere artister de ser opp til: Mats Eilertsen, Lars Greve, Vilde & Inga, Per Jørgensen (under) og Maja S. K. Ratkje.

– Ingen øving på forhånd, alt improviseres på dagen! bedyrer Erlend Apneseth Trio i pressemeldinga de har sendt Ballade om festivalen. Nå kobler de deres blanding av sjangre med spesielle musikalske ideer – som når de trekker fram at Lars Greves klarinettspill høres ut som fuglesang, folklore og havet.

Konseptfestivalen startet torsdag, og går til og med 16. mai. Fra og med fredag spiller de på Nobel Bopel, en nabolagskafe på Møhlenpris i Bergen.