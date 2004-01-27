Frode Gjerstad Trio på veien

På Blå i Oslo den 6. februar blir det konsert med Frode Gjerstad Trio. Spesiell gjest blir amerikanske Jeb Bishop, som for kjennere bør være kjent fra sammenhenger som School Days, Brötzmann Tentet og mere til. Konserten er en del av miniturné med ruten Sting Jazzklubb, Stavanger (onsdag 4. februar), Landmark, Bergen Jazzforum (5. februar) og Kjellern i Trondheim i regi av Trondheim Jazzklubb.

Frode Gjerstad Trio består av Frode Gjerstad, altsaxofon og klarinetter, Øyvind Storesund, akustisk bass og Paal Nilssen-Love,trommer.

Trioen hadde premiere under Nattjazz-festivalen i Bergen i mai 1999, og Geir Dahle i Bergens Tidene skrev etter konserten: «En besettende tonelek, et kjempekick!». Siden den gang har trioen turnert Skandinavia og vakt oppsikt oppsikt med sitt samspill, energi og sitt brede repertoar på festivaler i Norge, Italia, Østerrike, USA og Candada. Trioen slapp sin debut-CD på Cadence Records, «The Blessing Light», våren 2001. I tillegg «Last First» på Falcata Galia Rec. Siden den gang er også «Sharp Knives Cut Deeper», med Peter Brötzmann, sluppet på Splas(h) Rec.

Trioen spiller musikk med røtter i free-jazz tradisjonen, slik den ble definert av Coleman, Mingus, Dolphy og Coltrane. Men de sier seg også sterkt påvirket av den europeiske tradisjonen – og betegner ungdommelig energi og lang erfaring som sin egen basis.

Frode Gjerstad har i mange år foretrukket det lille formatet, og da særlig trio. Det gir rom for musikerne, men er samtidig ganske krevende både fysisk og musikalsk. I det siste har han også utforsket duo-formatet, f.eks. gjennom duoen med Peter Brötzmann. Med rundt 20 innspillinger under eget navn er han godt etablert og meget høyt ansett på den internasjonale scenen. Han ble utnevnt til Årets Jazzmusiker i 1998, og turnerte Norge i 1997 og USA våren 2000 med en amerikanske rytmeseksjon, bestående av William Parker og Hamid Drake.

Øyvind Storesund har inntatt den norske jazzscene som en bassist med meget høy energi og stamina. Med inspirasjon fra både William Parker og Jamaaladeen Tacuma, inkorporerer han deres stiler og representerer en ny generasjon av norske bassister.

Paal Nilssen-Love er i dag Norges mest aktive trommeslager har gjort seg bemerket som en meget kraftfull og samtidig dynamisk musiker gjennom flere band og konstellasjoner – deriblant med Mats Gustafsson og Ken Vandermark, Vindaloo, Element, Pocket Corner, Quintet m.m.

Trioen var senest på turné i Europa, i april og mai 2002, i USA og Canada i oktober, og på turné i Norge med Peter Brötzmann våren 2003.

Trombonist Jeb Bishop er i Norge kjent fra samarbeid med Paal Nilssen-Love i gruppen School Days. Han er også aktiv med sin egen trio, i tillegg til engasjement i Vandermark 5, Brötzmann Chicago tentet, m.m. Bishop betegnes som en trombonist av meget høy rang og innehar et overskudd på instrumentet få kan måle seg opp mot. Hans tekniske oversikt gjør at han aldri lar instrumentet begrense hans spill, derimot utfordrer han seg selv, instrumentet, musikken og musikerne han spiller med i et samspill der energien og en ekstrem tilstedeværelse står i fokus. Jeb Bishop bor for tiden i Chicago, USA.

Turneen er gjort mulig med økonomisk støtte fra Norsk Jazzforum og Fond For Utøvende Kunstnere.