Flere band klare til Oslo Jazzfestival 2004

Knut Reiersrud og Bjørn Berge, Sharp 9, The Real Thing, Farmers Market, Ketil Gutvik Fem og Christianssand String Swing Ensemble er nå klare for årets jazzfest i Oslo, som finner sted 9. – 15. august. Tidligere har bl.a. Nils Petter Molvær, Solveig Slettahjelll og Dadafon meldt sitt nærvær ved festivalen , som er den 19. i rekken. Her kan du lese Oslo Jazzfestivals egne omtaler av de spilleklare artistene.

Av Lise Gulbrandsen, Oslo Jazzfestival

Nils Petter Molvær. Fjorårets Buddypris-vinner og vår store jazzambassadør blir i år endelig å finne på programmet til Oslo Jazzfestival. Han har preget norsk jazz i over 20 år og er i dag en musiker av verdensformat. På 80-tallet spilte han i band som Masqualero og Jon Eberson/Sidsel Endresen Group, men det var Molværs egen plate ‘Khmer’ som plasserte ham på det internasjonale jazzkartet. Rockefeller, lørdag 14.08.

Solveig Slettahjell og Slow Motion Quintet legger i disse dager ut på en Norgesturné med den kritikerroste platen «Silver», og i august står Oslo Jazzfestival for tur. Slettahjell har bakgrunn fra Norges Musikkhøyskole og debuterte under eget navn med platen Slow Motion Orchestra i 2001. På «Silver» tolker hun alt fra Cole Porter til Tom Waits. Dette er langsom, vakker jazz som tar publikum med inn i et eget lidenskapelig univers. Scene West Victoria, tirsdag 10.08.

Dadafon er nybakte Alarmprisvinnere og deres nye plate «Harbour» har blitt mottatt med begeistring i media. Vokalist Kristin Asbjørnsen står sentralt i dette bandets uttrykk som preges av en heftig sjangerblanding med jazz, pop og drivende rytmer som hovedingredienser. Asbjørnsen som har bakgrunn fra jazzlinja i Trondheim og Musikkhøyskolen i Oslo, er også kjent fra bandene Krøyt og Kvitretten. John Dee, fredag 13.08.

Håvard Wiik og Christian Wallumsrød; to av Norges fremste jazzpianister i soloformat! Wiik har vært en uunnværlig deltaker i en lang rekke konstellasjoner, men er kanskje best kjent fra Atomic ved siden av arbeidet med egen trio. Også prisbelønte Wallumrød har en lang og variert CV som blant annet inkluderer samarbeid med Arve Henriksen, Nils Petter Molvær og Bugge Wesseltoft. Kulturkirken Jakob, fredag 13.08.

SØYR har eksistert i mer enn 25 år, og i dag jobber bandet i et landskap av folkemusikk, kabaretmusikk, standard jazz, powerrock og fri gruppeimprovisasjon. Under årets jazzfestival i Oslo skal SØYR samarbeide med to av Sør-Afrikas fremste jazzmusikere; pianisten Andre Petersen og gitaristen Alvin Dyers. John Dee, lørdag 14.08.

Christina Bjordal er et vokaljazztalent som har tatt oss med storm. Hun har bakgrunn fra gospelkor og startet sitt første jazzband i 1997. Christina Bjordal Band har sitt utspring i Haugesunds jazzmiljø. Bandet griper lytteren umiddelbart med varm og leken vokaljazz av sjeldent merke. Herr Nilsen, lørdag 14.08.

Jan Erik Kongshaug; vår internasjonale trollmann på lyd, men også gitarist og komponist, kommer i kvartettformat. Med seg i bagasjen har han den kritikerroste utgivelsen ‘All These Years’. Han debuterte som musiker allerede på 60-tallet, og parallelt med musikerkarrieren er han kjent som en av verdens mest anerkjente lydteknikere med over 700 plateutgivelser på ECM bak seg. Håndverkeren, fredag 13.08.

Ytre Suløens Jass-ensemble har gledet Norges jazzpublikum i over 30 år, og bandet har mer eller mindre fast plass på Oslo Jazzfestival. I år er intet unntak. I Oslo Domkirke, søndag under årets festival, har de med seg Øivind «Elg» Elgenes blant annet kjent fra Dance With A Stranger. Her vil publikum få en smak av skikkelig gospeljazz med en snert av rock. Oslo Domkirke, søndag 15.08.

To av Norges bluesikoner blir å finne på samme scene når Knut Reiersrud og Bjørn Berge inntar Rockefeller under Oslo Jazzfestival 2004. Reiersrud står i en klasse for seg i norsk musikkliv. Med over 20 års fartstid, vel 6 000 spillejobber og over 100 plateutgivelser er han en levende legende. Berge er også godt plassert på Norges blueskart. Han ga nylig ut den kritikerroste plata St. Slide og bekreftet utvilsomt plassen som Norges «Mr. Stringmachine». Her får publikum en sjelden anledning til å oppleve disse to sammen. Rockefeller, fredag 13.08.



Sharp 9 er årets overraskelse. Dette stjernelaget av blåsere og komp har kort fartstid sammen, men etter en nylig tilbakelagt Norgesturné, er bandet nå godt plassert i hjertene til landets jazzpublikum. Sjefen for denne gjengen på 9 er Staffan William-Olsson kjent fra The Real Thing og arbeid med egen trio. Her presenterer han en variert og drivende jazzmeny krydret med funk og blues. Bandets første plate kommer i april. Gamla, onsdag 11.08.

Også The Real Thing inntar årets jazzfestival i hovedstaden. Siden starten i 1992 har dette bandet reist i inn- og utland og levert over 1 000 konserter. The Real Thing har ingen aldersgrense, men smoking og en herlig blanding av jazz, funk, blues og soul er varemerket til dette bandet som like gjerne spiller i en gymsal som på en jazzfestival. Bandet har utgitt 7 plater, og 2003-utgivelsen, New Wrapping, er en reise tilbake til røttene sterkt bluesinspirert. Gamla, torsdag 12.08.

Speedboogie med cowboyakkorder, heftige rytmer og improviserte jazz elementer med innslag av popmusikk kjennetegner Farmers Market. Mye humor og dyktige musikere er også bærende elementer i dette bandet som har gjestet Oslo Jazzfestival flere ganger tidligere. Og av erfaring anbefaler vi sikkerhetsbelte og sykkelhjelm! Her gjelder det å henge med i svingene. Gamla, fredag 13.08.

Sommeren 2003 kom Ketil Gutvik, Håkon Kornstad, Klaus Ellerhausen Holm, Andreas Bye og Ole Morten Vågan sammen og dannet Ketil Gutvik Fem. Dette unge stjernelaget setter gitartrioens sound i sentrum og beveger seg gjennom et landskap der komponert musikk både er kontraster til og knagger mellom frie, improviserte strekk. Ketil Gutvik er blant annet kjent fra The Quintet og Marvin Charles Trio. Herr Nilsen, torsdag 12.08.

Christianssand String Swing Ensemble ga oss bakoversveis under fjorårets festival, og nå kommer bandet tilbake. Ensemblet har reist land og strand til fulle hus og stormende jubel med en energisk miks av stringswing og parisermusikk. Disse guttene leverer et levende og intenst show som rett og slett er vanedannende. Saras Telt 13.08. og Stortorvets Gjæstgiveri 14.08.

Fullstendig program, som omfatter rundt 80 arrangementer, vil være klart i slutten av april. Billettsalget har alt startet, og kan bestilles via Billettservice på 815 33 133 eller www.billettservice.no. Billetter kan også kjøpes direkte på alle postkontor over hele landet. I Oslo kan publikum også kjøpe billetter hos Bare Jazz i Grensen, som også skaffer billetter til Kongsberg Jazzfestival. For oppdatert informasjon anbefaler vi også et besøk til Oslo Jazzfestivals egne hjemmesider.