Amerikansk jul i Drammen

Under tittelen «We wish you A Merry Christmas» serveres gamle jule-jazzklassikere udødeliggjort av Ella Fitzgerald, Bing Crosby og Frank Sinatra i Drammens Teater torsdag, fredag og lørdag. På programmet står klassiske, amerikanske julesanger fremført av Sigrid Brennhaug og hennes faste musikere.

Sigrid Brennhaug er et nytt artistinnslag på østlandet – bosatt i Drammen. Hun kjennetegnes ved en enorm evne til å begeistre publikum, i hvert fall hvis en skal tro avis-anmeldere som strør om seg med godord.

«Vokalist med stemmekraft, feeling, innlevelse og personlig energi. Et skikkelig fyrverkeri av ei scene-dame, som leverer låtene som om hun har dem sittende både i kropp og hjerte» mener Nordlands Framtid.

«Sigrid Brennhaug prøvde å sette fyr både på seg selv og publikum. Veldig heftig sangerinne, nå bosatt i Drammen, som både har Janis Joplins råhet og Aretha Franklins mother soul-krefter. Heftig og begeistret popmusikk å se opp for!» skrev Johnny Andreassen i Drammens Tidende etter å ha hørt henne.

Medvirkende i «We wish you a merry christmas»:

Sigrid Brennhaug, vokal

Håvard Fossum, sax

Anders Aarum, piano

Jens Fossum, bass

Børre Flyen, trommer

Julestemning i Drammens Teater, «We wish you A Merry Christmas»:

Torsdag 6/12 kl 19.00, Fredag 7/12 kl. 19.00, Lørdag 8/12 kl 19.00, Lørdag 8/12 kl 19.00.