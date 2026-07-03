Jan christian vestre

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre åpner Moldejazz 2026.

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Helse- og omsorgsministeren åpner Moldejazz

Publisert
03.07.2026 10:58
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- Red.

Moldejazz, som starter i midten av juli, kunngjør at helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre står for den offisielle åpningen av årets festival.
– Vi er glade for å ønske statsråden velkommen til Molde. Kultur og helse går hånd i hånd. Gjennom musikk og felles opplevelser skaper vi rom for samhold, glede og refleksjon, noen av de mest sentrale byggesteinene i folkehelsa,  sier festivalsjef Linda Melsom i en pressemelding.

– Moldejazz er en viktig møteplass der mennesker samles på tvers av bakgrunn og erfaringer, og hvor musikken bidrar til fellesskap og nye perspektiver. Hvert år skaper publikum, frivillige og artister fra hele verden uforglemmelige øyeblikk sammen.
Åpningsseremonien finner sted 13. juli 2026, og markerer starten på en uke fylt med musikalske høydepunkter i hjertet av Molde, skriver festivalen.

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