Gaffa på norsk

Det er ikke lenge siden vi intervjuet Øyvind Rones sist. Den gang var han avtroppende redaktør for musikksiden Groove.no, som skulle.

Nå? Nå er han nyansatt redaktør for den norske versjonen av Gaffa.

— Muligheten dukket opp veldig fort, like etter vi hadde snakket sist, sier Rones.

Skandinavisk

Det danske musikkmagasinet Gaffa har allerede en avlegger i Sverige.

— Den norske versjonen kommer i førsteomgang bare på nett. Vi skal være online på Gaffa.com allerede i løpet av oktober. Så kommer det en papirutgave i første av 2012. Den skal være gratis, og – detaljene er foreløpig ikke på plass her, men – antagelig distribueres i de største byene i Norge.

— Hva slags stoff vil man finne på norske Gaffa?

— Det blir et rent musikkblad, som skal dekke bredt innen populærmusikken. Vi skal i hovedsak skrive om norsk musikk i form av anmeldelser, nyheter, intervjuer, fotoserier – alt mulig. Vi skal samarbeide med de andre lands redaksjoner, og en kan se på de danske og svenske nettsidene for å få en idé om hvor landet ligger.