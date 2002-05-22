Sven Nyhus æres på sin 70-årsdag

I dag fyller professor i norsk folkemusikk, Sven Nyhus, 70 år. I den anledning vil det bli avholdt en æreskonsert på Lindemansalen på Norges Musikkhøgskole i kveld. Nyhus har vært en markant figur i norsk folkemusikk, og har i tillegg bemerket seg som orkestermusiker. Her forteller Ballade deg litt om hans viktige innsats innen folkemusikkfeltet.

Sven Nyhus forlater Musikkhøgskolen i forbindelse med sin 70 års dag. I den anledning vil folkemusikkmiljøet ved Norges musikkhøgskole gjennomføre en konsert til ære for folkemusikeren. Etter konserten blir det litt servering i skolens kantine, hvor det blir anledning til å si noen ord. NRK gjør opptak av konserten.

Professor Sven Nyhus er utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Han har gjennom bøker, konserter, CD-utgivelser og forskervirksomhet gjort mannsjobb for norsk folkemusikk. For innsatsen er professoren blant annet hedret med Spelmannsprisen i 1997.

Allerede i tidlig barnealder lærte Nyhus seg å spille fiolin. Forfatter Johan Falkberget ble en ledende figur i karrieren til Nyhus. Falkberget fikk han på sporet av det monumentet han nå har reist over Bergmannens musikkhistorie. Nyhus laget senere rytmiske gammeldans-komposisjoner som «Bergrosa» og «Dovregubben danser». Som sjef for Folkemusikkavdelingen i NRK i 10 år fikk han hele landet til å svinge på dansefoten. Gjennom en mannsalder har Nyhus vært med på å påvirke og til dels dominere gammeldansmusikken.

Fra konfirmasjonsalderen spilte Sven Nyhus i bryllup og til dans hver eneste helg. Med 200 slåtter etter faren og utdannelsen ved Musikkonservatoriet i Oslo, hvor han ble utdannet orkestermusiker, gjorde Nyhus seg raskt bemerket i norsk musikkliv.

Nyhus har også vært med på og skrevet en rekke bøker. I 1975 ga han ut boka «Pols i Rørostraktom», og dokumenterte med det mye av den tradisjonen han fått overlevert gjennom slektenes gang. Et enormt innsamlingsarbeide, motivasjonsarbeide, konsertvirksomhet og en lang vandring i folkemusikkens fotefar ligger bak.

Nyhus har også gjort seg bemerket inenfor den klassiske musikken. I 1965 tok han eksamen som orkestermusiker ved Musikkonservatoriet. Nyhus var solobratsjist i orkestrene ved Nationaltheateret, Operaorkesteret og ved Kringkastingsorkesteret. Fra 1961 til 1971 var han ansatt i Filharmonisk Selskaps Orkester.

Men Nyhus hadde ikke gitt opp kulturarven og folkemusikken. I 1971 lokket professorene Olav Gurvin og Eivind Groven Nyhus inn i et spennende prosjekt.

– De ville at jeg skulle fullføre arbeidet med det store sju-binds Hardingfeleverket. Det innebar et tidkrevende og møysommelig arbeid med transkripsjon (nedtegning av slåtter på noter). Et arbeid som tok sin tid, men som ga meg en inngående kjennskap til både slåttemusikken og spelemennene i hele Hardingfele-Norge, sier Nyhus til Nationen i et intervju i anledning dagen.

I 1978 ble han sjef for Folkemusikkavdelingen i NRK. Nyhus fikk med dette spredd kunnskap om norsk kulturarv og fanget en ny generasjon lyttere.

– I denne jobben fulgte det ti spennende år med fantastisk mye bra musikk og mange møter med interessante personer. Jeg tror jeg kan si at det faste programmet jeg lagde, “Rundsnu på lørdagskvelden” var et av de mest populære i radioen på denne tiden. I dag hører man ingen programmer med gammeldans og trekkspill og dette er etter min mening svært beklagelig ettersom jeg vet at det er mange som savner slike programmer. Men det hjelper lite å snakke med NRK-ledelsen om dette, sukker Nyhus overfor Nationen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Sven Nyhus har også sørget for at tradisjonen fortsetter i Nyhus-navnet. Musikktradisjonen føres videre i Nyhus-familien av hans egne barn, og hans eget verk vil leve videre i platehyller, CD-reoler, bokhyller og i univiersitetenes arkiver. Og i alle folkemusikkinteressertes hjerter.

Sven Nyhus ble født inn i en familie av folkemusikere, og har nå også videreført sin kunnskap til datteren Åshild Breie Nyhus er eldste datteren til Sven Nyhus, og ein glimrande utøvar av Rørosmusikken og Nyhus-tradisjonen. Hun er utdanna fiolinist fra Norges Musikkhøgskole. Åshild Breie Nyhus mottok også spelemannsprisen som medlem i Sven Nyhus Sekstett i 1997 i forbindelse med skiva «Grimen».

Etter nesten 10 års pause frå platestudio, kom Sven Nyhus og orkesteret hans med en ny innspilling i 1997. Orkesteret er i dag utvidet fra kvartett til sekstett med Sven Nyhus, Åshild Breie Nyhus, begge fele, Tore Løvgreen, trekkspel, Oddvar Fingarsen, trekkspel, og Martin Thue/Arne Sigurd Haugen i kompet. Platen inneholdt tilsammen 20 gammeldans-slåtter , med far og datter Nyhus i samspill på feler, hardingfeler og fele/bratsj. Med denne CD´en presenterer Sven Nyhus sekstett et utvalg gammeldansmelodier av såvel eldre som nyere årgang. Selve grunnfjellet i sekstettens repertoar er rørostradisjonen som Peder Nyhus (1905-94) sto for. Som ved tidligere innspillinger med Sven Nyhus kvartett, bygger repertoaret også denne gang på noen av ensemblelederens egne melodier, hvorav flere presenteres for første gang.

1. august 2002 takker han av fra stillingen som professor, men ikke som folkemusiker. Nyhus sier at han vil spille så lenge han kan.