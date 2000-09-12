Folkemusikk

Spellemann i cyberspace

Publisert
12.09.2000
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Spellemannen Christian Borlaug har sin egen hjemmeside på nettet, der du kan laste ned slåtter i MP3-format.

Christian Borlaug er født i 1973, og begynte å spille alt som niåring. I begynnelsen var han selvlært, men kom etter hvert i kontakt med andre spellemenn, særlig i Telemarkstraktene. Hans viktigste læremester har vært Hauk Buen, men også Knut Buen og Svein Lien bør nevnes.

Prisbelønnet musiker
Christian Borlaug har Cand. Mag.-grad i folkemusikk, og har vært student ved Universitetet i Bergen, Ole Bull Akademiet,og Høgskolen i Telemark. I konkurransesammenheng spiller han i eliteklassen, og har vunnet NM-tittelen to ganger. Blant øvrige meritter har han vunnet Sagaprisen, Øyvind Berghs minnepris og NRK-Buskeruds kulturpris for unge kunstnere, og har vært med på turneer i regi av Rikskonsertene. Han har videre spilt mye i utlandet, og deltok på Folkeakademiets turné med Sissel Kyrkjebø under OL i 1994.

— Jeg har min egen hjemmeside på nettet for å markedsføre meg litt, forteller Borlaug. – Sidene er ikke helt ferdige, og vil vel heller aldri bli det. Men du finner en del lenker til andre spellemenn der, samtidig du kan høre eksempler på min egen musikk.

Folkemusikk på nettet
Christain Borlaug forteller at det ikke er spesielt lett å leve som folkemusiker i Norge, selv om han både tar oppdrag og driver med noe undervisning. Derfor blir nettet et viktig forum for å nå ut til flere interesserte.

— Særlig de unge folkemusikerne her hjemme er flinke til å prøve å komme seg ut blant folk. Men det er nok fremdeles en del konservatorer i folkemusikklivet, som helst vil være seg sjøl nok. Gudskjelov er det i ferd med å endre seg, for slike holdninger tror jeg bare har vært til skade for musikken.

Christian Borlaug håper han med tid og stunder kan få til en egen debattside på hjemmesiden sin. Han mener det er behov for diskusjon og debatt rundt folkemusikken.

På sidene hans finner du også pekere til bl.a. Folkedans, Hardingfelelaget i Amerika og Valdres Folkemuseum. Han har også et svært vakker motto for nettstedet sitt – et sitat av Ivar Aasen:

«Var ikkje mørket, saa visste me ikkje av stjerner.»

Sidene til Christian Borlaug finner du ved å trykke her.

GenreFolkemusikkInternett

Ragnhild Hemsing

Ragnhild Hemsing får Øyvind Bergs minnepris

Øyvind Berghs minnepris er på 25.000 kroner, og tildeles unge lovende fiolinister. Årets vinner er 18 år gamle Ragnhild Hemsing...

Spotify illustrasjon2

Svenske låtskrivere i strømmedebatt

Mandag publiserte 133 svenske låtskrivere et opprop i Aftonbladet. De ønsker en høyere andel av inntektene fra strømmemarkedet.

IGOR Juleministrene på torget littshoppa

Helnorsk jul – og en bonus fra oppvekst i kommunismen

Det er én grunn til at Igor Dunderovic liker «Jeg gikk meg over sjø og land» aller best.

Skjermbilde fra musikkvideoen til LULI.

Ballade video: – Musikkvideoen er død

Vi entrer bokseringen med Veps, Manuela Hofer, LULI, Thea Grant, Omar Mollo og Karl Espegard, Gunerius & Verdensveven, Simon Moholt,...