Folkemusikk

Sjokoladekappleik i Seljord

Publisert
10.03.2003
Skrevet av
- Red.

15.mars inviterer Seljord Spelemannslag til sjokoladekappleik på Granvin kulturhus i Seljord. Sjokoladekappleik er eit uformelt arrangement der ungar som driv med dans, spel og kveding kan delta. I staden for poeng delar dommarane ut sjokolade, fortel ei pressemelding frå Seljord Spelemannslag.

Dette er ei god trening i å opptre, og målet er å få så mange unge som råd fram på scena. For unge utøvarar innan folkemusikk har dette tiltaket vist seg som eit svært motiverande mål å arbeide mot, og slik er det blitt eit viktig ledd i rekrutteringa.

I fjor var det 37 ulike innslag, med 62 born som spelte, song og dansa på Granvin. Det deltok ungar frå mange kommunar i Telemark: Bø, Hjartdal, Kviteseid, Nome, Sauherad, Seljord, Tokke og Vinje!

Det er 5.gongen Seljord Spelemannslag arrangerer Sjokoladekappleik. Første gong var i april 1999. Alle gongane har det vore stor deltaking av ungar i alderen 4 – 19 år. Premiane er stort sett sjokolade som vert sponsa av lokale forretningar. I tillegg har vi kjøpt inn litt skikkelege premiar; m.a. kassettar og Cd-ar med folkemusikk og litteratur om folkemusikk. Arrangementet har etterkvart blitt ein tradisjon; vi i Seljord arrangerer Sjokoladekappleik om våren og Bø Juniorspelemannslag har arrangert tilsvarande kvar haust. Sjokoladekappleiken 15.mars i år er støtta økonomisk av Musikkverkstadordninga (MVO) og Seljord sparebank.

