Folkemusikk

Frihet, likhet og kåtskap

Publisert
19.01.2010
Skrevet av
Marius Svaleng Andresen

Ingenting overlates til fantasien når svenske Johnny Bodes drøyt 40 år gamle ”Bordellmammas Visor” settes opp som erotisk kabaret i Bodø.

Titler som ”Runka mej med vita handskar på” og ”Det är så underbart att alltid vara kåt” levner ingen tvil om hva ”Bordellmammas Visor” tar for seg – kåthet og gladsex i fri utfoldelse, blottet for bluferdighet. Og historien om verkets opphavsmann er ikke mindre enn en tirade av skandaler:

Bode er kjent som den mentalt ustabile lystløgneren som brente alle broer til kultur-Sverige som følger av sitt engasjement i datidens naziregime. Han kom til Norge i 1942, hvor han fikk kontakt med NS-myndighetene og Qusiling-regimet. Det tok ikke lang tid før Quisling-revyen ”Ta det som det er” ble satt opp. Han ble deretter sendt til konsentrasjonsleiren på Grini før han ble deportert tilbake til Sverige – hvor han ble innlagt på sinnssykehus og tvangssterilisert.

En patologisk svindlernatur til tross hadde han allerede som 17-åring et musikals talent som etter hvert resulterte i et hundretalls låter gitt ut på 78-plater – og nazi-begeistringen har ingenting med ”Bordellmammas Visor” å gjøre, forsikrer kapellmester og produsent, Don Aasé:

— På ingen måte! Senere ble han en operettekomponist – selv om han ødela for seg der også. Et pornoselskap ga han tilbudet om å spille inn ni sanger og gi dem ut på plate, og ”Bordellmammas Visor ble til”, forklarer han.

Erotikkens Petter Dass

Plata solgte 130 000 eksemplarer, og kabaretens produsent – som også spiller piano i oppsetningen – forteller at avstanden mellom form og innhold er såpass stor at det er vanskelig å la være å le:

— Musikken er faktisk veldig bra! Når det gjelder tekstene, er de grove og direkte, og de åpenbare vulgaritetene står i skarp kontrast til den sobre musikken. Han er erotikkens Petter Dass, det bokstavelig spruter ut, ler produsenten.

Stykket har hittil blitt satt opp i Nord-Norge to ganger, og med unntak av et par fruers indignasjon har det blitt godt mottatt. Aasé presiserer at dette ikke baserer seg på tradisjonell ”underbuksehumor”.

— Hva skal man gjøre i dag for å lage en produksjon som skiller seg ut? Man setter opp en erotisk kabaret! Folk vil flire seg i hjel, konstaterer produsenten.

”Bordellmammas Visor” settes opp på Sinus i Bodø 23. januar.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

