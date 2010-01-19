Frihet, likhet og kåtskap

Ingenting overlates til fantasien når svenske Johnny Bodes drøyt 40 år gamle ”Bordellmammas Visor” settes opp som erotisk kabaret i Bodø.

Titler som ”Runka mej med vita handskar på” og ”Det är så underbart att alltid vara kåt” levner ingen tvil om hva ”Bordellmammas Visor” tar for seg – kåthet og gladsex i fri utfoldelse, blottet for bluferdighet. Og historien om verkets opphavsmann er ikke mindre enn en tirade av skandaler:

Bode er kjent som den mentalt ustabile lystløgneren som brente alle broer til kultur-Sverige som følger av sitt engasjement i datidens naziregime. Han kom til Norge i 1942, hvor han fikk kontakt med NS-myndighetene og Qusiling-regimet. Det tok ikke lang tid før Quisling-revyen ”Ta det som det er” ble satt opp. Han ble deretter sendt til konsentrasjonsleiren på Grini før han ble deportert tilbake til Sverige – hvor han ble innlagt på sinnssykehus og tvangssterilisert.

En patologisk svindlernatur til tross hadde han allerede som 17-åring et musikals talent som etter hvert resulterte i et hundretalls låter gitt ut på 78-plater – og nazi-begeistringen har ingenting med ”Bordellmammas Visor” å gjøre, forsikrer kapellmester og produsent, Don Aasé:

— På ingen måte! Senere ble han en operettekomponist – selv om han ødela for seg der også. Et pornoselskap ga han tilbudet om å spille inn ni sanger og gi dem ut på plate, og ”Bordellmammas Visor ble til”, forklarer han.

Erotikkens Petter Dass

Plata solgte 130 000 eksemplarer, og kabaretens produsent – som også spiller piano i oppsetningen – forteller at avstanden mellom form og innhold er såpass stor at det er vanskelig å la være å le:

— Musikken er faktisk veldig bra! Når det gjelder tekstene, er de grove og direkte, og de åpenbare vulgaritetene står i skarp kontrast til den sobre musikken. Han er erotikkens Petter Dass, det bokstavelig spruter ut, ler produsenten.

Stykket har hittil blitt satt opp i Nord-Norge to ganger, og med unntak av et par fruers indignasjon har det blitt godt mottatt. Aasé presiserer at dette ikke baserer seg på tradisjonell ”underbuksehumor”.

— Hva skal man gjøre i dag for å lage en produksjon som skiller seg ut? Man setter opp en erotisk kabaret! Folk vil flire seg i hjel, konstaterer produsenten.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

”Bordellmammas Visor” settes opp på Sinus i Bodø 23. januar.