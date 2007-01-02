Draumkvedet i Gamle Aker Kirke

Draumkvedet og et knippe freidige og fromme middelalderviser fra folketradisjonen står på programmet i Gamle Aker kirke, lørdag 6. januar. Det er Øyonn Groven Myhren, Hans Olav Gorset og Håkon Stene som på dette viset inviterer til feiring av trettende dag jul.

Øyonn Groven Myhren, sang og lyre, Hans Olav Gorset, diverse fløyter og Håkon Stene, rammetrommer, bjeller/klokker og slagharpe, utgjør en ny og spennende konstellasjon i skjæringsfeltet mellom folkemusikk, tidligmusikk og ny musikk.

På trettende dag presenterer trioen en duggfrisk versjon av selveste Draumkvedet, som vel er selve hovedeposet blant de hjemlige middelalder-balladene, sammen med andre tekster og melodier med tilknytning til nettopp denne dagen.

Øyonn Groven Myhren er kjent for sin sterke formidlingsevne og klokkeklare stemme. Hun har lenge vært regnet mellom våre aller fremstefolkemusikere, og har Spellemannsprisen i folkemusikk sammen med Odd Nordstoga.

Hans Olav Gorset er en veteran innen tidligmusikkbevegelsen i Norge med mange kritikerroste innspillinger bak seg som solist og som leder av Pro Musica Antiqua, Oslo. Håkon Stene er en spennende slagverker på dagens frilans-scene, med fartstid som tidligmusiker med bl.a. Ro.

Konsert i Gamle Aker kirke, lørdag 6. januar, kl. 1930.