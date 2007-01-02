Folkemusikk

Draumkvedet i Gamle Aker Kirke

Publisert
02.01.2007
Skrevet av
- Red.

Draumkvedet og et knippe freidige og fromme middelalderviser fra folketradisjonen står på programmet i Gamle Aker kirke, lørdag 6. januar. Det er Øyonn Groven Myhren, Hans Olav Gorset og Håkon Stene som på dette viset inviterer til feiring av trettende dag jul.

Øyonn Groven Myhren, sang og lyre, Hans Olav Gorset, diverse fløyter og Håkon Stene, rammetrommer, bjeller/klokker og slagharpe, utgjør en ny og spennende konstellasjon i skjæringsfeltet mellom folkemusikk, tidligmusikk og ny musikk.

På trettende dag presenterer trioen en duggfrisk versjon av selveste Draumkvedet, som vel er selve hovedeposet blant de hjemlige middelalder-balladene, sammen med andre tekster og melodier med tilknytning til nettopp denne dagen.

Øyonn Groven Myhren er kjent for sin sterke formidlingsevne og klokkeklare stemme. Hun har lenge vært regnet mellom våre aller fremstefolkemusikere, og har Spellemannsprisen i folkemusikk sammen med Odd Nordstoga.

Hans Olav Gorset er en veteran innen tidligmusikkbevegelsen i Norge med mange kritikerroste innspillinger bak seg som solist og som leder av Pro Musica Antiqua, Oslo. Håkon Stene er en spennende slagverker på dagens frilans-scene, med fartstid som tidligmusiker med bl.a. Ro.

Konsert i Gamle Aker kirke, lørdag 6. januar, kl. 1930.

Gerhard Munthe: «Ferden over Gjallarbrui» (1904)

Ny versjon av «Draumkvedet»

Som et lite eksempel på det viktige og mangslugne arbeidet til Norsk visearkiv, bringer Ballade her daglig leder Velle Espelands...

Musikkuttrykket Ballade

Ballade betyr eigentleg dansevise. Det kjem av det latinske ordet ballare som betyr å danse. Men vi kunne likeså godt...

Tryllefløyta – ein folkeopera, Rikskonsertene,

Tryllefløyta – ein folkeopera: Rikskonsertenes største satsning noen gang

14. oktober entret noen av våre fremste folkemusikkutøvere scenen på Den Norske Opera. Forestillingen heter «Tryllefløyta» – og byr på...

Nivelkinn

«Nivelkinn»-CD får «kongeleg» lansering

1. august kjem «Nivelkinn» på CD med Heilo/Grappa som utgjevar. Lanseringa skjer i Bø i Telemark eitt år etter suksessframføringa...

Bruvoll/Halvorsen,

Melankolsk folkemusikkduo på Fabrikken

Førstkommende onsdag presenterer folkemusikkserien OsloFOLK duoen Bruvoll/Halvorsen på Fabrikken. Tore Bruvoll og Jon Anders Halvorsen møttes på Vinterkappleik i Rauland...

Tryllefløyta – ein folkeopera, Rikskonsertene,

«Tryllefløyta»: Ein stemningsrapport

Folkemusikk.no var fredag kveld gjestar på premieren på Tryllefløyta på Den Norske Opera, og la samme kveld ut denne stemningsrapporten....

Kulturminister Trine Skei Grande

Et spørsmål stilt til kulturministeren kan være avgjørende for norske konsertscener

Og et utested i Drammen kan ha satt i gang endringer med betydning for kulturtilbud i hele Norge.

Jan Ole Otnæs

Jan Ole Otnæs får internasjonalt toppverv

Otnæs, som til daglig leder Nasjonal jazzscene, er valgt til president for Europe Jazz Network.

Da livet gikk på tomgang skrev han en av sine viktigste tekster. Her snakker Ulf Risnes fra Tre Små Kinesere med Brand Barstein om lyrikken i musikken

– Bruce beskrev sitt nærområde, det skulle vi gjøre i Norge også

Ulf Risnes drømmer ikke lenger om å være 15 år med fremtiden foran seg, men ønsker at noen skrev en...