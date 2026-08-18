Ny festival på Henie Onstad

Musikk! Hvor bør man nyte den? På museet, kanskje?

En ny festival ser dagens lys 22. august, den heter Musikk på Museet og er et samarbeid mellom Henie Onstad kunstsenter, Dapper og Bergtattfestivalen. De vil presentere en hel dag med gode opplevelser i unike omgivelser ved Oslofjorden, skriver de tre samarbeidspartnerne i et pressekriv.

På plakaten står blant annet Todd Terje som DJ, Hubbabubbaklubb og artist/låtskriver Kaja Gunnufsen. I tillegg blir det omvisning inne på kunstmuseet, vinsmaking, humorshow med Nieu, yoga og løpetur. Kulturaktørene bak sier de søker et litt annerledes festivalformat.