E30A1 (46) HOK

Rundt den kjente bananen som er et av HOKs kjennemerker (og kunstverk) utendørs, ser de for seg å samle publikum om norsk samtidig populærrytmisk musikk.(Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter)

NotisFestival

Ny festival på Henie Onstad

Publisert
18.08.2026 08:20
Skrevet av
- Red.

Musikk! Hvor bør man nyte den? På museet, kanskje?

En ny festival ser dagens lys 22. august, den heter Musikk på Museet og er et samarbeid mellom Henie Onstad kunstsenter, Dapper og Bergtattfestivalen. De vil presentere en hel dag med gode opplevelser i unike omgivelser ved Oslofjorden, skriver de tre samarbeidspartnerne i et pressekriv.

På plakaten står blant annet Todd Terje som DJ, Hubbabubbaklubb og artist/låtskriver Kaja Gunnufsen. I tillegg blir det omvisning inne på kunstmuseet, vinsmaking, humorshow med Nieu, yoga og løpetur. Kulturaktørene bak sier de søker et litt annerledes festivalformat.

E30A1 (34)

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